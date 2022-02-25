府中15新北市紀錄片放映院推出「逆光映象」主題影展，首推金馬獎入圍且得獎的香港劇情片《濁水漂流》、《手捲煙》，以及韓國紀錄片《我來自北韓 我想回平壤》，邀請民眾至府中15觀影，透過影像共同感受亞洲新力量。

華人新銳編導近年創作成績亮眼，由演而優則導的李駿碩導演的第二部長片《濁水漂流》，以真人真事描繪香港貧民區天橋底下聚居的露宿者，因城市發展而遭到社會邊緣化的命運，本片除榮獲金馬獎最佳改編劇本外，入圍金馬最佳男主角的吳鎮宇和入圍男女配角的謝君豪、李麗珍，皆有深刻動人的演出。

由陳健朗導演執導，於疫情期間完成的首部劇情長片《手捲煙》，則透過前華籍英軍和南亞裔新住民相遇的故事，傳遞香港面臨族群及世代身分認同的迷失，是部獨特迷人的港式黑幫類型片。

屢獲國際影展肯定，由韓國導演李承俊所執導的紀錄片《我來自北韓 我想回平壤》，全片跳脫外界對南北韓體制的既定印象，記錄主角金蓮希被迫當脫北者，多年來以示威、偽裝間諜等方式一心想回故鄉，卻因兩韓對立始終失敗。導演突破政治禁忌，從人道觀點出發，聚焦一位脫北者無法回家的絕望心境。

焦點導演單元則特別選映賈樟柯導演於國際影壇一鳴驚人的代表作《小武》4K修復版、《山河故人》，及近期作品《一直游到海水變藍》，作品擅長遊走寫實與紀錄、虛構與戲劇之間。

另一名焦點導演許鞍華，影像風格多變並跨越介於商業與藝術的創作領域間，除放映其近期代表作《明月幾時有》外，還特別選映由文念中執導的紀錄片《好好拍電影》，影片記錄許鞍華導演42載光影人生歲月和幕前幕後拍攝花絮。此外，短片新力單元更邀請香港鮮浪潮國際短片節的兩組入圍得獎影片於臺灣首映，展現華語短片的跨區域創作實力，不可錯過。

3月26日與4月9日將分別邀請策展人羅珮嘉、影評人塗翔文帶來精采的專題講座，解析焦點導演賈樟柯與許鞍華的創作特色。詳細資訊可查詢府中15官方網站及臉書粉絲專頁。