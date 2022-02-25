白色藝術羽燈羽化出一道山中雲霧或白色水瀑，成為生活的美麗遇見，與華麗的水晶燈相較，羽毛燈淡雅如藝術。（盧金足攝）

裕翔建設董事長張庚申表示，「裕翔研山」新建案，邀請藝術家游文富2月26日至4月24日期間，舉辦「羽研山水」藝術個展。（盧金足攝）

「裕翔研山」是裕盛建築團隊擘劃的第六個建築作品，延續一貫打造適居建築的信念。（盧金足攝）

「羽研山水」是游文富以「羽毛」藝術語言，挑戰傳統二維平面的水墨畫，創作三維立體水墨山水畫與人物畫。（盧金足攝）

《富蘭克林》以羽毛入畫，栩栩如生。（盧金足攝）

當代藝術家游文富將20多年創作的「羽研山水」以快閃方式展出，其中受注目焦點，以羽毛創作《英國女王》、《富蘭克林》與《雪景》等作品，鵝毛、鴨毛入山水畫，還有長達數公尺羽毛燈，挺立雪白羽毛展現女王表情與氣勢，游文富說，以羽毛突顯女王的態度。這場「羽研山水」藝術個展，從2月26日至4月24日期間展出，帶領民眾進入「羽你一起」的藝術新境界。

裕翔建設董事長張庚申表示，藝術融入社區生活之中，力邀藝術家游文富展出的作品，將他過去20年來的經典作品開展，傳遞美學與空間趨勢，運用自然素材的藝術，未來有的會呈現在社區公設空間。

游文富藝術展出不是在文化中心、美術館就是在藝廊，這次移師到台中市10期藝文場域，他說，藝術不是在殿堂不接地氣，讓作品走入社區，成為生活的一部分。

其中多件精心打造白色藝術羽燈，羽化出一道山中雲霧或白色水瀑，成為生活的美麗遇見，與華麗的水晶燈相較，羽毛燈淡雅如藝術。

游文富表示，建築也是大型藝術，他的藝術作品，與建築藝術撞出欣賞的火花，一幅由上萬根鴨毛作的「雪景」，錯落鴨毛呈現飛雨景象，作品不只近看有深意，遠觀見出畫中的情感，各有情趣。

「鴨毛、鵝毛互有長短、粗細」，游文富說，這就是讓畫作呈現立體感的重要媒材，尤以他擅長的水墨山水躍然紙上時，運用雪白羽毛為《英國女王》創作的畫像，細看畫中有軍艦還有高峰，象徵女王一人之上的江山氣勢。

在這幅《英國女王》畫作中，羽毛採各種方式聚焦成女王神韻，游文富說，有人認為羽毛是女王畫像的表情所在，他則認為羽毛入畫，展現的是女王「態度」，而且從不同方向來看畫時，每個方向都是黃金角度。

游文富強調，以鵝鴨羽毛來創作，有感人生是「重於泰山，輕於鴻毛」，他曾任職空軍，對飛行情有獨鍾，構圖以羽毛作畫，也象徵自己的飛行之夢。

百萬羽燈、羽繪山水與人物畫，成為白羽紛飛的夢幻祕境，一場「建築」與「藝術」的奇遇，吸引民眾佇足，張庚申表示，北屯十期熱門「裕翔研山」新建案，邀請台灣當代藝術家游文富2月26日至4月24日期間，舉辦「羽研山水」藝術個展，邀請市民就近走向融入藝術基因的接待會館，欣賞羽化的山水藝術幻境。

「羽研山水」是游文富以「羽毛」為藝術語言，挑戰傳統二維平面水墨畫，所創作的三維立體水墨山水畫與人物畫。

打造會呼吸的綠意好住宅，張庚申說，「裕翔研山」是裕盛建築團隊擘劃的第六個建築作品，座落於十期雙公園與葳格文教首席，延續一貫打造適居建築的信念。

建案特別攜手吳書原景觀設計師與新一代傑出建築人彭文苑建築師，延伸城市綠意與基地自然，建築外觀設計取意山水畫手法，層疊水平與垂直綠意作為建築立面，讓回家的感受就像走近一座山。