嘉義縣立竹崎高中學生陳宥宇、楊子賢在2022全國青少年羽球分齡排名賽榮獲U19混雙冠軍，其中陳宥宇是體育班學生，立志當羽球國手，而楊子賢是普通班學生，志願是當律師、諮商師，文武雙全。

竹崎高中體育班成立近10年，其中羽球隊佳績頻傳，去年全中運高女團第6名、高男單第7名刷新隊史記錄。校長蘇淵源說，竹崎高中體育班文武雙全、學術並重，讀書和運動同樣重要，都是態度的展現，這次竹崎高中羽球隊榮獲U19混雙全國冠軍，是所有羽球隊的教練團與選手辛苦耕耘的成果。

選手楊子賢說，打羽球是興趣，升上高中後打球與課業並行，壓力及挑戰不小，但在師長與教練協助下得以兼顧學業及興趣，未來想讀法律或相關科系，希望成為律師或諮商師。選手陳宥宇表示，很感謝從國小到高中的教練，這次獲得U19混雙冠軍，可以說是對自己的一種肯定，未來會更努力。

長期資助竹崎高中羽球隊的在地建商興達建設總經理陳金樹25日也特地到校頒給選手與教練獎金。蘇淵源表示，陳金樹總經理長年資助竹崎高中羽球隊球衣及用具，花費超過200萬元，且學生有優秀表現時也會頒發獎金及加菜金等，給了選手及教練許多鼓勵，也是羽球隊有好表現的原因之一。