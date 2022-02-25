今年一般保費費率維持5.17％，年底安全準備金將不足1個月保險給付支出，健保會為此針對5項改革方案展開討論。經4小時會議，多數委員都支持調整部分負擔，但對執行細節意見不一，健保會將蒐集各界意見，交由衛福部做出決定，預計最快上半年上路。

根據健保署今日提出的部分負擔方案，區域醫院、醫學中心一般藥品部分負擔上限將調高至300元，其餘維持200元。慢性病連續處方箋首次收取方式比照一般藥品，第2次起區域醫院、醫學中心收取基本定額100元，其餘免收；

急診方面，地區醫院以下層級收費維持150元，但醫學中心、區域醫依檢傷分類調整，較危急的1～2級少收100～150元，第3級收費不變，4～5級則增收250～300元；

另門診檢驗檢查也不再免費，赴基層診所、地區醫院的民眾，若接受200元以下的檢查，可免收部分負擔，超過則收10％，上限100元，而區域醫院、醫學中心依轉診、未轉診收取10～20％，上限介於200～400元之間。

針對部分負擔的調整，健保會執行秘書周淑婉表示，多數委員都認同調整部分負擔的大方向，但對執行細節有不同意見。社保司長商東福則表示，部長希望上半年就可以完成部分負擔的改革，接下來將對外預告，蒐集各界意見後實施，最快上半年可上路。至於預告的時間長短，則需視大眾意見而定。

今除了部分負擔，健保會也針對旅外國人停復保議題展開討論。根據統計，2019年共16萬名旅外國人辦理停保，其中9萬人回國後復保，但僅6萬人就醫，有3分之1的人回國不是為了看病。二代健保實施後，希望停保後復保者繳交3個保費，這9萬人繳交的保費已足跡補足6萬人的醫療費用。

商東福表示，社保司今提出全面廢止停復保機制的規劃，大部分的委員都支持，希望一體適用。民眾若短暫出國，持續繳保費就能核退國外醫療費用，如出國2年都未繳保費，則會被除籍，需要再重新加保。

另外，今日也針對月投保金額展開討論，其中11年未修的最高投保金額將從18萬2000增5級距，每一級2500元，最高21萬9500元，調幅約21％。根據試算，被保險人含眷屬合計影響13萬人，每人平均每月得多繳116-1939元，其中約11萬人平均多繳116-581元。這項措施有望上半年上路。

除此之外《健保法》規定政府每年度負擔本保險的總經費，不得少於每年度保險經費扣除法定收入後金額的36％，過去被詬病將社會福利政策等社會福利政策的7項補助計入，此次也研議不算在內。商東福表示，根據試算，若不將其計入，政府1年可多挹注健保128億元。至於補充保費擬改為整年計算，因牽涉修法，今日會議中委員基本上沒有針對這個議題表示什麼意見。