俄烏戰事擾亂資本市場能見度，主要壽險公司3月多維持不調整宣告利率，但依舊有三家壽險公司已確定會調整五張現售美元利變壽險，以增加保單能見度、提升保戶投保意願，即中國人壽、全球人壽及遠雄人壽將升息3～5個基本點（1基本點等於0.01百分點）。

國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、元大人壽等則表示3月確定不會調整現售保單利率。

2022年一開年，部分壽險就拉高美元利變壽險主力保單宣告利率，如台灣人壽的吉美勝由3.08％拉高到3.11％，台新人壽的金豐盛亦從3％拉高到3.09％，中國人壽的珍美好、新光人壽的尚好美亦都有3.08％。

2月台壽及中壽都有調整保障成份較高的美元利變壽險，大約有四張保單，利率最高拉高到3.25％，升息5點左右。

3月中壽將珍美好宣告利率拉高3點，到3.11％，與台壽熱銷商品吉美勝拉齊，兩家公司規模、獲利及市場排名相近，在一些通路常短兵相接，為提升商品能見度，台壽與中壽在彼此主力商品上，經常錙銖必較，2021年美元利變壽險是中壽大勝台壽，2022年1月則是台壽勝中壽，3月應會是台壽吉美勝與中壽珍美好的戰爭。

中壽另外有調整一張繳費年期較長的美元利變壽險，由2.95％拉高到3％，也是為了提高在通路的能見度。

遠雄人壽3月亦會拉升二張美元利變壽險的宣告利率，一張是六年繳費的美滿美樂高，由3.2％拉高到3.25％，升高5點，另一張是有6年、10年及20年繳費的富貴美豐沛，由3.1％拉高到3.15％，亦是5點，主要應也是銀行通路在銷售。

全球人壽3月亦有調高一張6年以上繳費的美元利變壽險，升息5個基本點，宣告利率由3.25％拉上3.3％，與新壽部分保單相似，全球強調這張是偏保障型，希望能提高保戶投保意願，增加自身保障成份。