俄羅斯入侵烏克蘭被稱為冷戰結束以來最嚴重的國際危機，連遠在歐亞大陸另一端的中國對俄烏戰爭的態度都極受重視。據陸媒指出，在大陸有極多用戶的社群交平台微博上，最近出現了大量的美歐國家與政治人物的官方帳號，一些設立較久但不常發文的外國官方帳號也突然大量發表對俄烏戰爭的消息與評論，讓大陸的微博上儼然成為國際外交最新的訊息平台。

據《多維新聞》報導，俄羅斯進軍烏克蘭，中國做為具有國際影響力的大國，其官方態度與民間輿論也受到重視。大陸著名社交平台微博上有關俄烏局勢的進展，是近來最受關注的議題，但讓人意外的是，許多國家的官方微博或政治人物競相借助這一中國的社交平台發聲，如同在中國微博裡開闢了一個新的外交戰場。這是以前從未有過的現象。

烏克蘭駐華大使館的微博名稱為「烏克蘭信使」，自2月22日至24日，集中發佈了7條有關俄羅斯入侵烏克蘭的微博文章。（圖／微博截圖）

報導說，2月24日英國首相強生（Boris Johnson）在微博發文稱，「我對烏克蘭發生的可怕事件感到震驚。普丁總統選擇了一條流血和破壞的道路，對烏克蘭發動了這場無端的進攻。英國和盟友將做出果斷回應。」這是他近10天裡所發的第3條微博，更早的1則是3個月前的2021年11月12日所發。

除強生之外，多是由各國駐華大使館發表聲明的方式就俄烏局勢表態，有網友統計發現，單是2月22日一天，俄羅斯、法國、英國、美國和德國的駐華大使館相繼發表了相關聲明，此外還有被侵略的國家烏克蘭。

報導指出，烏克蘭駐華大使館的微博名稱為「烏克蘭信使」，自2月22日至24日，集中發佈了7條微博。而更早的一條是在2個月前的2021年12月17日，所說之事是聯合國教科文組織將克里米亞的一種傳統裝飾了列入人類非物質文化遺產代表作名錄。

此外，聯合國是中國微博的資深用戶，目前已發佈6萬多條微博。而自2月18日烏克蘭局勢升溫起，至2月24日已有20多條微博與俄烏局勢有關。

其實，這並非中國的微博第一次受到其他國家駐華使館的重視。2020年6月美國和伊朗駐華大使館曾於微博上就美對伊朗核制裁問題隔空交火，而兩國大使館位於均位於北京市朝陽區亮馬橋附近，步行距離僅有約1.6公里，因此有中國網友調侃稱兩國駐華外交人員可以去亮馬橋約架，也有人將這次微博上的爭吵戲稱為「亮馬橋之戰」。

分析人士認為，美歐國家在重大國際事件發生期間在中國的社交平台上表態，顯示出其對中國影響力的認可，中國已經無法在重要國際性問題上缺席，在俄烏戰爭問題的態度也受到國際重視。雖然中國未在俄羅斯侵入烏克蘭事件裡做出承諾，但外界已經普遍認為中國是俄羅斯決意在烏克蘭問題上採取軍事行動的主要支持者。這顯示中國已非當年在歐亞大陸一隅安安靜靜、小心翼翼地發展自己的古老孱弱的國家了。