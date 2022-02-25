台北市信義警分局偵查佐朱定邦2016至2017年間涉嫌假借救人勒索贖金，甚至試圖設假局向贏錢賭客恐嚇要錢，檢方還發現其經營賭場。桃園地院審理後，貪汙等部分則是11年，經營賭場部分有期徒刑10月，可上訴。

桃園地院審理，朱定邦2016年8月間至2017年間，在信義分局擔任偵查佐，得知1名男子Peter因賭博獲利頗豐，他竟跟朋友討論「Peter出來我們就有辦法洗了，我可以洗到很多東西」、「我會找人演一場戲，叫人給他押。」最後朱等人找到Peter，跟他說「外面3台車要抓你，沒我在場你就被帶走了」，要求60萬買他人命，最後分得9萬元。另古姓男子自稱Peter叔叔，說要處理Peter事情，但他拿到Peter20萬後避不見面，朱竟利用警政系統查詢其個資。

且有次朋友的友人涉嫌詐賭，遭賭場扣押，並要求50萬處理。朱竟說「50萬處理最少也要包10萬。」、「不然我哪要幫忙」。朱後來在工作登記簿寫上「地區查探」後，隨即帶槍和朋友趕往賭場，但朋友已經在他人幫助下離開現場，因此沒拿到紅包。此外還有朋友因通緝身分，不便製作檢舉筆錄，竟找另名朋友假念不實內容。

此外朱也因栽贓毒品、栽贓槍枝等被起訴，但法院認為罪證不足。最後依朱男犯恐嚇取財、公務員洩漏國防以外應祕密之消息、貪汙治罪條例、公務員登載不實文書合併執行11年，賭博罪10月，可上訴。

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