劉姓情侶25日下午4時許開著跑車出遊，在中西區西和路下車購物時，女友不慎將一對戒指脫手，竟掉入水溝內，兩人打市民電話求助環保局，清潔隊員到場花了20分鐘，在水溝內撿回一只女性鑽戒與男性黃金戒指，光鑽戒就價值150萬元。

劉姓情侶約僅20多歲，劉男開著保時捷跑車載女友出門，行經西和路下車買東西，女子卻不慎掉落鑽戒與黃金戒，兩只對戒掉入水溝內，兩人無計可施，只好打1999市民電話報案。

台南市環保局接獲服務案件，派清潔隊員出動，眼看天色漸暗，當事人女子急著說，光是那只鑽戒就價值150萬元，很怕弄丟就此找不到。

打開水溝蓋打撈的清潔隊員起初半信半疑，忍著臭味在溝內搜尋20分鐘，果然發現一男一女對戒，女用戒指上的鑽石超大顆，還閃閃發亮，趕緊請當事人確認。

沒想到能完璧歸趙，劉姓情侶十分開心，感謝環保局人員幫忙，小心翼翼收起戒指離去。