近日連續低溫降雨造成高接梨穗無法開花，嫁接成功率不到6成，立委江啟臣25日進行現勘。（陳淑娥攝）

近日連續低溫降雨造成高接梨穗無法開花，嫁接成功率不到6成，山城地區許多梨農成受災戶。（陳淑娥攝）

寒流來襲氣溫屢創新低，連帶衝擊農作物，高接梨穗嫁接尤其嚴重，授粉不佳無法結果，成功率不到6成，農民苦不堪言。立委江啟臣25日前往東勢現勘，農糧署中區分署表示，東勢地區受損率達35％，符合救助規定，將依規定每公頃6萬元進行核發；另為避免台中茂谷柑滯銷，將提高獎勵外銷運費補助。

受到連日低溫衝擊，全國各地農損嚴重，根據農委會統計資料，截至昨日，全台農業產物估計損失達9125萬元，其中高接梨穗更位居前五大受損農作物，包含台中、宜蘭、花蓮等縣市都陸續傳出災情。

江啟臣表示，全台最大高接梨產區在台中，種植面積約3400公頃，年產量近5.6萬公噸，產值高達26億元，然而連續低溫降雨造成高接梨穗無法開花，嫁接成功率不到6成，光東勢區種植面積就達1200公頃，山城地區許多梨農都成受災戶。

梨農叫苦連天說，儘管寒流前已做好準備，但仍無法安然過關，這次已是第4次嫁接，照理說目前應是開花期，但連日寒流衝擊，真的無法負荷，果園裡放眼望去都是嫁接失敗的果樹，看了實在心好痛。

農糧署中區分署姚士源分署長指出，依目前統計，東勢地區受損率已達35％，符合救助規定，將於3月1日另行會勘新社地區，若達到標準，全市皆可申請高接梨穗天然災害救助，依規定每公頃6萬元進行核發。台中市農業局副局長蔡勇勝表示，市府另補助復耕資材每公頃1萬元，以減少農民損失。

東勢高接梨是一年一收農作物，也是農友賴以為生重要途徑，江啟臣強調，天然災害所造成衝擊不應讓農民單獨承受，政府應拿出魄力協助農民，尤其農民種植成本高，每公頃成本最少30萬元，更應設法提高補助金額，協助農民度過難關。

另外，農曆年後茂谷柑需求下降，加上疫情衝擊，海運運費大幅調升，台中市目前仍有30％尚未採收，且庫存量還有5000公噸，農民損失慘重，農委會允諾將提高外銷運費補助，預計下周公布獎勵方案，可回溯至2月1日且延長到5月31日止。