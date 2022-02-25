知名歌手謝和弦也在底下PO文酸林昶佐「講的很有道哩，但要不要先去當個兵」，被網友推爆。(圖／謝和弦臉書)

謝和弦嗆林昶佐「講的都很有道理，但是兵要不要先去當一下？？？哈們」，酸度爆表。(圖／林昶佐臉書)

俄羅斯全面進軍烏克蘭，目前已經攻入首都基輔，無黨籍立委林昶佐也在臉書PO文呼籲大家一起聲援烏克蘭，反對極權侵略，未料卻因過閃兵，反被網友嗆翻，知名歌手謝和弦更在底下留言狂酸，被網友推爆，短短2小時累積1600多個讚，已經是林昶佐PO文的3分之1。

林昶佐在臉書PO文「台灣和國際一起聲援烏克蘭 反對極權侵略」，譴責俄羅斯，並呼籲台灣應該強化自身國防戰力，團結一心才能抵禦極權國家侵略野心，保住民主自由。

未料文章一出，慘遭網友狂酸，要求林昶佐先去把兵役補好補滿，謝和弦更在底下直接留言：「講的都很有道理，但是兵要不要先去當一下？？？哈們」，酸度爆表。

網友也狂推謝和弦，紛紛留言附和：「雖然之前很討厭你，但這次不推不行」、「扣哥一針見血，太無情了」、「一句話就打破政客的假面具」、「哈們，希望講實話不會被封鎖」、「人家是閃兵部隊的捏，真是失禁失禁」、「閃尿立委不是叫假的」。