有大陸狗仔25日在微博爆料，某知名大齡男星因愛上同劇女星，拋棄交往10幾年的經紀人女友，現又因為戀上年輕女助理，準備和妻子離婚，而網友根據種種線索，瘋猜是這對「大咖夫妻」，而男方工作人員稍早也回應了。

八卦博主「吃瓜少女張小寒」近日爆料，有位知名大齡男星曾與經紀人秘密交往10多年，卻因拍戲愛上同劇的淡顏系女星，正牌女友最終選擇退出，後來男星和淡顏系女星結婚，在外界看來十分恩愛，未料，男星近來又戀上一名與前任神似的年輕女助理，並被發現兩人有許多情侶同款，最後寫上「你們覺得大齡男星會對淡顏系女星『願得一人心，白首不相離嗎？』」

「吃瓜少女張小寒」爆料大齡男星戀上淡顏系女星後拋棄經紀人女友，現又戀上與前任神似的年輕女助理。(圖／取自微博)

雖然「吃瓜少女張小寒」沒有直接點名爆料中的主角是誰，但卻以吳奇隆、劉詩詩的結婚照當結尾，另外，網上也傳出兩人已在走離婚程序的爆料，最快下個月就會官宣，讓不少網友都對傳言半信半疑，認為無憑無據「他們不是一直挺好的嗎」。

對於吳奇隆被傳離婚一事，他身邊工作人員向《中時》表示，這是「假消息」，目前公司對散播此新聞的陸媒「正走法律途徑解決」。