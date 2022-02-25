蛇島烏克蘭軍「生前音檔」曝 陣亡前怒嗆：俄軍去你X的！

烏克蘭昨天遭到俄羅斯軍事攻擊，除了首都基輔與第二大城哈爾科夫陷入戰火之中，位於黑海的蛇島也被占領，而原本駐守當地的士兵全數陣亡，場面相當慘烈，今天一段俄羅斯攻擊蛇島的影片及音檔曝光，內容包含烏克蘭士兵在臨死前所說的話！而網路上最新流傳的畫面顯示，疑為島上士兵與心戰喊話的俄羅斯軍艦對峙，而這也是島上13名守軍壯烈犧牲前的最後身影。

推特帳號@Caucasuswar於25日PO出的影片顯示，蛇島烏克蘭守軍被砲擊殉國前最後一段自拍影片，可看到海上的是俄軍光榮級巡洋艦，影中人已回到聖母瑪利亞的懷抱中，致敬......！引用烏克蘭國歌《Ще не вмерла України》(烏克蘭仍在人間)：Душу й тіло ми положим за нашу свободу🇺🇦

「我們將會獻出我們的靈魂和肉體，為了得到自由。」

有網友在影片下方留言表示「不知道守軍是82投降+13戰死，還是有一邊說謊」、「如果島上有反艦飛彈，敵艦就不會那麼囂張了」、「是俄羅斯光榮級巡洋艦莫斯科號」、「寧為英雄鬼，不做亡國奴」。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)則向所有士兵表達哀悼之意。