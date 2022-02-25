迎接本周末登場的三天連假，隨著天氣回暖加上2022台灣燈會在高雄，預計將吸引走春賞燈的人潮，Global Mall新左營車站特別祭出購物、美食超值優惠，推雙好康包括「美食到店取」線上下單、分店專區快取，連假期間會員可享消費滿1000元送100元商品禮券，免排隊又省時；此外刷Global Mall聯名卡當日累計滿3000元送100元電子商品禮券。除了放大回饋，同步還推出超值優惠買一送一或5折起，從服飾配件到餐飲美食一站滿足購足，FUN假享好吃又好玩。

外出春遊舒適的休閒服飾格外重要，近期具機能性防風防水又能展現時尚感備受歡迎，Global Mall新左營車站推adidas outlet「ADIDAS NEO W ICONS+ TOP 新款運動夾克外套」原價2690元，優惠價1490元；或是「連帽風衣」原價3490元，優惠價1745元；再搭配舒適百搭鞋款，摩曼頓「New Balance 復古鞋」原價2550元，優惠價1290元；adidas outlet「INSTAPUMP FURY OG XGIRL 聯名經典鞋」原價5250元，優惠價2625元。或者可以趁機享冬季保暖衣物超值折扣，伊凡髮玩推保暖配件，即日起至2月28日帽子、圍巾全面買一送一。

看準出遊人潮，位處多鐵共構的新左營車站推餐飲好康，不僅集結近20個餐飲品牌推肉肉系美食、草莓系甜點優惠7折起，包括頂呱呱「好事成雙分享餐」包括原味炸雞、辣味三節翅、阿勇雞塊、地瓜薯條及飲品，原價345元，優惠價249元；老董牛肉麵「番茄半筋半肉麵」原價300元，優惠價261元，還能享限量加1元送青菜；麵屋武藏「單人限定套餐」原價390元，優惠價360元；或是必勝客「單點獨享比薩」原價135元，優惠價100元。同時為便利消費者，Global Mall新左營車站自去年年底推出「美食到店取」服務，消費者可以線上輕鬆下單，車站分店專區快取，甚至還可以跨品牌一次購買及領取，省時免排隊，228連假期間不僅推甜點、伴手禮優惠7折起，包括塔吉特千層蛋糕、手信坊、超大食品等，還推會員可享消費滿1000元送100元商品禮券。

除了遊憩出遊，也可以趁連假三天為居家空間換季，打造舒適清爽生活，Global Mall新左營車站推Rainbow 3C「小可無線UV塵滿吸塵機」原價3699元，優惠價2480元；或是居家小家電也可換上明亮色系，「Rainbow x ikiiki伊崎家電2in1方型煮藝鍋」原價3350元，優惠價1980元，一機滿足中式、日式、韓式等多種料理方式；在家如何讓小孩放電，是和親子一起動手做點心，「Rainbow 3C x NICONICO多功能料理點心機」原價2680元，優惠價1980元，在家輕鬆做出大阪燒、法式吐司、日式銅鑼燒、串燒及煎牛排等，親子共度享受春季美好時光。