女網友PO圖詢問哪台重機想買，網友歪樓重點全放在重機女伴身上。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

重機奔馳在道路上，被追焦拍成美照，有名女子在臉書放上此張照片，好奇發問網友這輛重機品牌及型號；豈料，網友留言全歪樓注意重機後座穿著黑絲襪的火辣女子，以及其屁股上紅色的痘痘。

一名女子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文並附上一張圖，她好奇發問網友圖中的重機是哪個品牌型號，網友竟全歪樓，只關心重機後座女子屁股上的痘痘；從她上傳的圖片放大才發現，原來圖中是位穿著黑絲襪、身材火辣女子坐在重機後座，因女子緊抱著前座駕駛，臀部曲線一覽無遺。

網友紛紛留言表示「屁股都痘痘」、「看到豆豆讓我想起了下午吃得紅豆湯」、「買車有附後面的黑絲屁屁嘛」、「辣個痘痘」、「痘痘要多用水楊酸」、「紅紅一大顆」、「愛露還一堆疹，難看死了」、「這個屁屁不行」、「屁痘」、「不可以色色」。

甚至還有網友調侃表示「好像看到蟾蜍趴著 這姿勢這條腿」、「女生為了愛 可以腰酸背痛」、「感覺有點年紀了」、「這個要是雷殘的話肯定很爽」「哪有車？我只看見三層肉」；但還是有網友替原PO解惑，表示這是某S牌重機也稱讚圖中後座女子安全帽很好看。

女網友PO圖詢問哪台重機想買，網友歪樓重點全放在重機女伴身上。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）