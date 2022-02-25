合併在即！？繼台灣大哥大宣布合併台灣之星後，遠傳將於今日晚間召開重大訊息說明會，並由遠傳電信總經理井琪與亞太電信董事長陳鵬親自說明，回覆媒體提問，外界臆測可能走向合併，屆時「電信三雄」格局成形。

俄烏開打共機也來了！今9架共機擾台
遠傳、亞太電今晚八點半宣布重大訊息
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