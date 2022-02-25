遠傳併亞太？晚間8點半召開重大訊息 19:482022/02/25 中時 黃琮淵 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠傳併亞太？晚間8點半召開重大訊息。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 合併在即！？繼台灣大哥大宣布合併台灣之星後，遠傳將於今日晚間召開重大訊息說明會，並由遠傳電信總經理井琪與亞太電信董事長陳鵬親自說明，回覆媒體提問，外界臆測可能走向合併，屆時「電信三雄」格局成形。 俄烏開打共機也來了！今9架共機擾台 遠傳、亞太電今晚八點半宣布重大訊息 #合併 #遠傳 #召開 #亞太 #晚間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣燈會無人機加碼「市民日」 最長、最大煙火秀今晚登場 12:082022/02/24 生活 德批俄攻烏克蘭赤裸裸違國際法 北約將緊急開會 15:232022/02/24 國際 為「香菜文」爭議致歉 黃偉哲發文改談共機擾台 22:032022/02/24 政治 《電子零件》欣興換股併旭德 股價不同調 10:512022/02/23 財經 台股重挫 國安基金暫不進場護盤 原因曝光 15:522022/02/24 財經 《未上市個股》歐付寶將登興櫃 歐買尬振奮 11:422022/02/25 財經 寒流夾雨彈上班上課都塞爆 林智堅再籲「大新竹合併升格、蓋輕軌」 12:522022/02/23 政治 《電腦設備》研華去年賺1股本締高 擬配息8元 17:052022/02/25 財經 G7同聲譴責俄羅斯 召開緊急會議擬對策 21:292022/02/24 財經 光洋科爭議未完？ 投保中心對獨董吳昌伯提解任訴訟 18:192022/02/24 財經 亞太永續行動博覽會 早鳥優惠中 04:102022/02/23 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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