新冠疫情帶動全球高爾夫球運動熱潮，高球桿頭代工二哥明安（8938）去年營收衝達169.08億元的歷史新高，每股稅後盈餘10.01元，同創新高，等於一股賺一股，明安董事會25日決議，每股配發現金股息5.50元。
明安25日召開董事會，通過2021年財報，全年營收169.08億元，年增40.02％，淨利14.51億元，年增103.51％，換算每股稅後盈餘約10.01元，雙創歷史新高。
明安董事會並決議每股配發5.5元現金股息，將提案在5月31日股東常會討論。
新冠疫情帶動全球高爾夫球運動熱潮，高球桿頭代工二哥明安（8938）去年營收衝達169.08億元的歷史新高，每股稅後盈餘10.01元，同創新高，等於一股賺一股，明安董事會25日決議，每股配發現金股息5.50元。
明安25日召開董事會，通過2021年財報，全年營收169.08億元，年增40.02％，淨利14.51億元，年增103.51％，換算每股稅後盈餘約10.01元，雙創歷史新高。
明安董事會並決議每股配發5.5元現金股息，將提案在5月31日股東常會討論。
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