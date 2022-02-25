台南市官田區農會將篩選芝麻機器改良成篩選蕎麥機器。（劉秀芬攝）

因應極端氣候，台南農友思考如何調整耕種作物方式，官田區農會前年開始推廣試種省水、省工的蕎麥，去年二期作後陸續種植40多公頃，近來已採收結束，平均每分地可收成150公斤蕎麥，部分農友一期作休耕，也持續種植蕎麥，希望找出最佳栽種時間與方式，提供有興趣農友參考，一起擴大種植面積。

官田區農會總幹事林定億表示，2020年下半年起持續乾旱，官田區2021年一期稻作休耕，農會開始推廣種植省水雜糧蕎麥。2021年上半年試種面積約30公頃，農友表示，官田區首次推廣種植，但播種時間有比其他區晚，加上蕎麥生長期非常乾旱，因此部分農友收成不大理想。

林定億表示，有了第1次經驗後，有許多農友也有興趣參加，2021年二期作農會擴大蕎麥契作面積，種植面積有40多公頃，生長期間雨水也較前一次多，蕎麥生長狀況良好，有的農友每分地甚至可收成到250公斤，平均下來每分地也有150公斤佳績，讓農友更有信心繼續種植。

官田農會與農友採契作方式種植蕎麥，保價收購，讓農友不用擔心銷售問題，並且成立產銷班，申請產銷履歷，請農業專家開課指導技術。官田農會蕎麥產銷班班長林永新表示，種植蕎麥不用農藥、肥料，非常省工，只要氣候適宜，產量不用擔心，不過成熟期還是要去巡田驅鳥，免得被鳥吃掉太多。

林定億表示，農會目前與黃金蕎麥生產合作社合作，契作收來的蕎麥會先烘乾、篩選、分級、包裝，由合作社收購加工。除了找稻穀烘乾廠協助烘乾，農會也特製1台篩選機。

長期推廣種植蕎麥的黃金蕎麥生產合作社理事長林家寶表示，除了官田區，台南還有許多農友對種植蕎麥有興趣，善化就有青農年底將試種上百公頃，至於其他分散在各區的小農，合作社也希望在相關單位協助下，成立農耕隊提供技術輔導，才能提升農友種植意願。