桃園百星扶輪社與桃園青年聯盟25日舉辦交流論壇，主題為「擘劃桃園青年宜居願景」。（鄭寶清提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園百星扶輪社與桃園青年聯盟25日舉辦交流論壇，主題為「擘劃桃園青年宜居願景」，邀請桃園市市長參選人、前台鹽董事長鄭寶清與會，一同討論、建構未來桃園宜居藍圖。

鄭寶清說，桃園要改變需要很多創新思維，「尤其要先改變政府、政府企業化」，用企業思維經營桃園，講求效率與開源節流，當政府收入大於支出，多的錢拿去投資，就能提供更多福利回饋民眾。

談及年輕人的買房難題，鄭寶清有感而發表示，近年房價、地價不停上漲，年輕人不吃不喝幾十年也買不起房子，許多年輕人成為「無殼蝸牛」租屋過活，為此過去擔任立委時，與同僚共同推動《住宅法》，同時提案「用容積換住宅」目前已通過，讓政府能給建築業者增加容積，再將增加的部分轉作青年購屋基金，既不會增加政府的債務負擔，又能創造財富幫忙分擔青年購屋壓力。

鄭寶清另也表示，桃園經濟發展以交通建設最關鍵，尤其桃園站在最有利的地理位置，北接雙北、南接新竹，北台灣1小時生活圈的中心就是桃園，還有桃園機場可跟整個亞洲、世界連結，他立委任內一直在交通委員會替桃園爭取建設，包括鐵路地下化能夠大幅節省空間與民眾交通時間，綠線捷運還可以連結桃園、中壢、航空城等3大都心。

青年聯盟陳理事長則說，桃園為國門之都，據市府統計桃園產業的總產值超過2.63兆，工業產值居台灣第1名，這樣的表現之下需要具企業經營彈性經驗的專家，協助青年找解方。