西埔國小師生到社區演出。（台南市南化區西埔國小提供／劉秀芬台南傳真）

西埔國小弦樂團師生於校慶時演奏給校友、來賓欣賞。（台南市南化區西埔國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市南化區西埔國小校長姜建宏到任後，推廣音樂素養課程，讓全校小朋友學小提琴、大提琴，並安排演出機會，更鼓勵家長一起學提琴，現在西埔國小提琴媽媽班有6位成員，有家長、老師、廚工媽媽，還有一位學生的阿嬤最近也主動要求加入，不僅學生增加音樂素養，也帶動社區藝文風氣。

西埔國小校長姜建宏表示，他到任後推動成立弦樂團，目前共有28人學習小提琴或大提琴，除了學生外，今學年度才分發到校的英語公費教師也主動參加，學得很有興趣。

西埔國小每個年級學生利用彈性課程、音樂課學拉提琴，除了姜建宏親自指導，也外聘音樂老師來協助，弦樂團成立迄今已參與校慶開幕、期末才藝發表會、西埔老街風華再現等多場演出，也曾到社區長照中心演奏給年長者聆聽，受邀在社區活動中演出。

除了小朋友學提琴，姜建宏也邀請家長一起學提琴，每周二晚上團練，雖然陸續有人退出，也有新人加入，目前成員有6人，有家長、老師、廚工媽媽，還有人練得比小孩認真，最近還有一位學生的阿嬤也要加入學習小提琴的行列，不久後就能看見這個家庭老中青三代同堂演奏小提琴的溫馨畫面。

姜建宏表示，西埔國小透過藝術與美感教育來提供親師生共學的情境，除增加同儕互動與合作學習素養外，強化了學生的自信心與競合力，同時也間接提升家庭與社區的藝術人文與美感文化素養。