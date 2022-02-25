遠傳、亞太電今晚八點半宣布重大訊息 19:592022/02/25 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠傳（4904）、亞太電信（3682）將於今天晚上8點半，於證交所召開重大訊息說明會，由遠傳電信資深協理賴晴風及亞太電信財務長余秀鴻說明董事會決議的重大事件。 遠傳已入股亞太電信，但在台灣大哥大於去年年底最後一個上班日宣布併購台灣之星之後，市場揣測遠傳有可能進一步併購亞太電。據了解，兩家公司今天各自召開董事會，雙方是否達成合併共識?備受市場矚目。 電信三雄元月獲利 超乎預期 亞太電信4G、5G皆強 5G體驗卡申辦量倍增2倍 #遠傳 #亞太電 #亞太電信 #八點 #重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠傳friDay影音春節收視告捷 綜藝節目收視成長逾1倍 12:162022/02/10 生活 富邦媒：近一個月家電買氣成長1倍 04:102022/02/22 產業．科技 桓鼎延遲發布重訊 遭罰10萬 04:102022/02/10 證券．權證 《熱門族群》電信三雄1月營收 中華電奪獲利王 08:012022/02/15 財經 台灣大併台灣之星 遞件審查 04:102022/02/14 財經要聞 台灣大法說 聚焦併台灣之星 04:102022/02/20 專題周報 遠傳併亞太？晚間8點半召開重大訊息 19:482022/02/25 財經 Google：新創五大趨勢席捲亞太 04:102022/02/23 財經要聞 八點檔女神曬萬惡消夜文 粉紅上衣開洞邪惡視角被看光 15:222022/02/12 娛樂 連假返鄉出遊 遠傳推聰明消費 04:102022/02/20 時尚消費 遠傳friDay影音春節收視漲 04:102022/02/11 時尚消費 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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