遠傳（4904）、亞太電信（3682）將於今天晚上8點半，於證交所召開重大訊息說明會，由遠傳電信資深協理賴晴風及亞太電信財務長余秀鴻說明董事會決議的重大事件。

遠傳已入股亞太電信，但在台灣大哥大於去年年底最後一個上班日宣布併購台灣之星之後，市場揣測遠傳有可能進一步併購亞太電。據了解，兩家公司今天各自召開董事會，雙方是否達成合併共識?備受市場矚目。