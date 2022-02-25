經濟部25日召開「根留臺灣企業加速投資行動方案」聯審會議，通過元晶太陽能科技斥資14億元擴大投資臺灣2案。經濟部表示，元晶太陽能規劃招募約600名本國員工及投入逾14億元，分別在新竹電池廠與屏東大慶工業區模組廠擴增產線及興建倉儲大樓。

投資臺灣事務所25日召開「根留臺灣企業加速投資行動方案」聯審會議，通過元晶太陽能科技斥資14億元擴大投資臺灣。目前「投資臺灣三大方案」已吸引1177家企業超過1兆6532億元投資，創造13萬1129個本國就業機會，包括139家根留臺灣企業投資約2769億元，帶來2萬651個就業機會，後續尚有7家企業排隊待審。

元晶太陽能科技為製造太陽能電池、模組及電廠設計興建公司，由於碳中和為國際能源政策趨勢，綠電需求呈爆炸性成長，預估太陽光電市場有長遠光景。

為帶領臺灣技術領先，公司已於109年12月通第1件根留臺灣投資方案，跨出生產大尺寸光電模組的第1步。為持續強化及開發新品，今再度申請2案，規劃招募約600名本國員工及投入逾14億元，將在新竹電池廠擴增第2條大尺寸電池產線，亦在屏東大慶工業區模組廠擴增第4條模組產線及興建倉儲大樓。投資建置完成後，年產能可增加400MW，年總生產量預計可達1300MW以上，助益政府實現2050淨零碳排目標。