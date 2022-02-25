就連萬能科大李家俊自己也承認，那記打板三分球是「塞」進的！富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）男子8強複賽昨在台大體育館開打，萬能靠著李家俊末節飆進4顆三分球吹起反攻號角，終場81比74逆轉擊退義守大學。

「我必須說我們運氣很不小心又這麼好，我們大約10場當中有4場靠運氣贏的，我們今年真的很『塞』，李家俊更是『賽道型』球員，」萬能教練吳奉晟說，「李家俊末節跳了出來，那記打板三分球更是提振全隊士氣。」

這是萬能科大隊史首場8強勝利，但在前3節打完，萬能還以52比61落後，卻靠李家俊與張傑瑋各拿6分，帶領打出一波15比2逆轉攻勢，特別是李家俊最後2分46秒的打板三分球，只能說他的運氣真的有夠好。

「儘管我那球出手充滿信心，卻沒料到會是用打板進的，我承認那球是『塞』的，」單場投進5顆三分球、獨拿17分的李家俊表示，「只是我有投進5顆三分球嗎？連我自己都不知道，只是我的投籃信心都是教練給的。」

張傑瑋、蓋比兩名萬能外籍生球員表現也很出色，張傑瑋25分、16籃板及4助攻，蓋比18分、20籃板；義守以邱子軒22分最高，王正文也拿21分，不過主力後衛白曜誠入選中華隊缺陣，也讓義守8強之路很不好走。