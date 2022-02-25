紐市市長巴拉卡等人觀賞桃園簡介影片。（市府秘書處提供／陳夢茹桃園傳真）

市府特別在展出的籃球衣及棒球衣分別繡上簽約日8月3日的「8」號及「3」號，象徵桃紐友好，情誼長存。（市府秘書處提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市於去年8月3日與美國紐澤西州紐華克市簽署姊妹城市交流協定，成為桃園在美東第1個姊妹市，紐華克市與桃園合作，在台灣時間25日起，於紐市市政廳辦理「桃園姊妹市展覽」，展出桃園市簡介海報及影片、吉祥物「ㄚ桃．園哥」、桃園領航猿球隊球衣、客家花布衫等具桃園特色之展品，希望讓紐華克市民朋友更加了解桃園，也歡迎在美東的台灣朋友前往觀賞。

市府表示，桃紐雙方於去年1月31日率先由鄭文燦市長及紐市巴拉卡市長（Ras J. Baraka）進行線上論壇，互相取經防疫作為及定調後續交流基調，自從簽訂姊妹市後交流更加頻繁。

去年8月13日由秘書處長顏子傑與紐華克市副市長德菲塔（Ligia S. De Freitas）進行線上會議，討論未來後續合作與交流方向；今年2月18日顏子傑處長也會同教育局林明裕局長，與副市長德菲塔討論交換學生計畫，希望未來疫情趨緩後，雙方學生能有更多交流與學習。

秘書處長顏子傑說，感謝紐市策展，將桃園特色帶向美東，市府特別在展出的籃球衣及棒球衣分別繡上簽約日8月3日的「8」號及「3」號，象徵桃紐友好，情誼長存。此外，紐約駐處也向市府表達，德菲塔正積極爭取參加3月在台舉辦的「2022智慧城市展」，屆時和桃園可以有更多交流。