俄烏大戰開打，儘管兩國在全球經濟體系的臍帶並不深，但開戰後已引發原油等商品價格狂飆，恐造成全球陷入停滯性通膨的危機，這也是接下來各主要央行首要應付的重大挑戰。

周四歐股一片慘綠，Stoxx 600泛歐股市指數重挫逾3％，俄羅斯大盤更崩跌超過30％，不過醫療保健與公共事業類股表現相對抗跌，由此顯示投資人已開始擔心俄烏戰事將把全球經濟拖進1970年代的停滯性通膨惡夢，因此紛紛轉進防禦性類股避險。

由於歐盟能源有3到4成仰賴從俄羅斯進口，因此俄烏開戰後國際油價應聲飆破100美元大關，此舉勢必將使歐洲的通膨壓力進一步增加，歐元區1月份消費者物價指數（CPI）年增率已飆至5.1％的歷史新高。

牛津經濟分析師發表最新研究報告指出，「對於全球已開發經濟體的央行而言，戰事升溫將導致他們置身於進退維谷的處境，一來戰爭爆發後將無法迴避原本就過高的通膨短期進一步飆高的壓力，但同時經濟成長卻看疲。」

牛津經濟分析師認為，俄國入侵烏克蘭後刺激油價等商品飆漲，歐洲將首當其衝，今年全年歐元區CPI年增率將竄至4.6％，今年全球CPI年增率也將從原估的5.4％，上調至6.1％。

不過，大體來說，高通膨問題尚不至於導致聯準會（Fed）、歐洲央行與英國央行等各主要國家央行讓已經確定的緊縮貨幣政策基調叫停。

俄烏開戰後，Fed決策官員還是重申即將升息的基調，里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）表示，「需求仍然強勁，勞動市場相當緊俏，通膨不僅高還全面上揚，我不認為貨幣決策的基本邏輯會有多大的改變，不過畢竟戰爭的因素前所未見，所以我們還是需要關注全球情勢的發展。」

美國利率期貨盤顯示，Fed在下個月決策例會升息2碼的可能性由周三的34％，劇降至周四的僅9％，不過幾可篤定至少會升息1碼。