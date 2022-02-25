台南玉井是芒果之鄉，青農林易辰是農藥行第2代，也是玉井區果樹產銷班60班班長，去年帶領班員報名參加永續善農獎競賽，獲得現場操作組獎，他也感謝一年來專家學者的指導，希望與農友交流相關技術，讓大家能以友善環境方式生產出更好品質的水果。

林易辰說，做為農藥行第2代，發現農友常看到病蟲害才開始噴藥防治，這時候已經太慢。林易辰大學念的是植物醫學系，那時已經學習到IPM作物有害生物綜合管理，他也思考果園管理怎麼轉型、減少用藥，找出更有效安全的田間管理方式。

林易辰大學畢業後回家接手管理果園，並且接下產銷班班長工作，開始以所學新知管理果園，在班員支持下，報名參加永續善農獎競賽，團隊中女青農郭玉樺是農2代，有10多年從農經驗，前班長廖高明種芒果已50多年，林易辰的父親林漢維更是農藥、肥料、資材的達人。

林易辰說，管理果園有預防、監測、治療3大重點，其中以監測最重要，他們詢問很多專家學者意見，因應薊馬、果實蠅、芒果夜蛾危害，以黏紙、含毒甲基丁香油和水解蛋白誘引，找出集團果園的病蟲害防治基準，監測到一定病蟲害數量就啟動防治。

此外，林易辰也以提早套袋方式，減少芒果噴藥次數，配合修剪枝葉增加光罩。在噴藥方面，林易辰說，以往農友噴藥使用傳統噴頭，水量忽大忽小，他們找了很多種噴頭，最後才找到一種進口的實心霧狀噴頭，出水穩定，防治效果較佳，經過測試可以減少百分之二十的用水。

林易辰說，要減少病蟲害，可以用無毒生物性藥劑，他也建議要確實清園，清理落果，減少病蟲孳生，且可以當成堆肥再利用。雖然友善環境農業作法會增加一些人力工作，林易辰也將利用監測設備等AI智慧農業技術，希望解決人力問題。