一名人妻在網上訴苦，抱怨日前婆婆與小姑共10位親戚來家中作客，她燒了一桌菜後先去照顧寶寶，豈料回到飯桌時，才發現飯菜被吃光，沒人留飯給她，對比回娘家時媽媽的體貼，讓她真的對婆家很心寒。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，稱大年初三時，婆婆、小姑與大姑全都來家中拜訪，一行人加上小孩約10人，她獨自準備一整桌的午餐，老公則忙著照顧未滿周歲的寶寶。

原PO表示，她煮完飯後便和老公換班，未料，待她照顧完寶寶，準備去飯廳吃午餐時，才發現沒人留菜給她，甚至還有人問她說，「妳剛剛在廚房沒先吃喔？」讓她忍不住對比娘家的媽媽總是怕她餓，搶著替她照顧寶寶，也在文末感嘆自己實在無法把婆家當成家人。

貼文曝光在網路上後，許多網友心疼回應，「以後妳要記得先留一點飯菜給自己吃，不用管她們說什麼」、「惜惜妳！以後不要再接客了，隊友也是有點不可靠，累死自己千萬不要相信把妳當女兒當家人這種鬼話」、「明年不要再讓他們來了，他們要來，你們家就安排出遊！」

還有網友表示，原PO老公也有問題，「先生的腦袋有在用嗎？！」、「惜惜妳！以後不要再接客了，隊友也是有點不可靠」、「由此可見妳老公一家人是啥德性，婆婆如此，大小姑如此，老公更如此，果然是一家人，最少也要請最辛苦做飯的家人一起吃飯，妳老公一家人太壞了，由其是妳婆婆，上樑不正下樑歪，怪不德上下都一個德性。」