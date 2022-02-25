前幾日全台低溫加上水氣充足，讓不少高山地區也降雪。氣象局局長鄭明典今（25日）分享多張玉山北峰氣象站的屋頂照片，只見屋頂上的積雪如一條條被攤開的「白色圍巾」，讓他也忍不住感嘆道，「像不像圍巾？可愛吧！」不過他解釋，這些其實不是雪，而是硬梆梆的冰塊，讓網友大開眼界。

氣象局局長鄭明典今天在臉書曬出多張照片，表示這些照片都是在玉山北峰氣象站的屋頂上拍攝的，只見屋頂上的凹槽中積滿了雪，遠看就像一條條被攤開的白色圍巾，且積雪沿著凹槽慢慢往下滑，在底部層層疊起，讓他忍不住感嘆道，「像不像圍巾？可愛吧！」

鄭明典提到，這些像是圍巾的白色條狀物並不是雪，而是硬梆梆的冰塊，並解釋，原先屋頂的積雪因為重量太重而往下滑，但因為夜晚的溫度降低導致積雪結冰，因此形成如此特殊的景象。

難得一見的景象也吸引了5千多名網友按讚，紛紛留言表示，「很可愛也很不可思議」、「大開眼界」、「怎麼有療癒的感覺」、「像滾筒衛生紙」、「白毛巾」、「還想說氣象站幹嘛曬飯店毛巾」、「美濃的粄條」、「好像很好吃的感覺，可以加個草莓醬」。

積雪沿著凹槽往下滑，在底部層層疊起。（圖／翻攝自臉書鄭明典）