中國最高人民法院發佈《關於修改〈最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉的決定》。對原司法解釋中有關非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、領導傳銷活動罪的定罪處罰標準進行修改，同時將虛擬幣交易認定合於非法吸收公眾存款罪。

《多維新聞》指出，該項《解釋》原條文共9條，修改後《解釋》共15條，重點修改完善了非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的定罪量刑標準。同時，進一步修改完善認定非法吸收公眾存款罪的特徵要件和非法吸收資金的行為方式，明確非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪罰金數額標準，明確非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪與組織、領導傳銷活動罪競合處罰原則，明確單位犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的定罪量刑標準等內容。

修改後《解釋》保留認定非法吸收公眾存款罪的4個特徵要件不變，即非法性、公開性、利誘性、社會性，結合司法新實踐和犯罪新形式，增加網路借貸、虛擬幣交易、融資租賃等新型非法吸收資金的行為方式，同時針對養老領域非法集資突出問題，增加「以提供『養老服務』、投資『養老專案』、銷售『老年產品』等方式非法吸收資金的」情形，為依法懲治P2P、虛擬幣交易、養老領域等非法集資犯罪提供依據。

《解釋》新增了虛擬幣交易等非法吸收資金行為方式，修改後《解釋》保留認定非法吸收公眾存款罪的四個特徵要件不變，即非法性、公開性、利誘性、社會性。

最高法有關負責人表示，近年來，養老領域非法集資犯罪頻發，犯罪分子打著「養老服務」、「養老專案」、「老年產品」以及「以房養老」等旗號進行非法集資活動，嚴重損害廣大老年人合法權益，嚴重破壞金融管理秩序，危害國家金融安全和社會穩定，應依法從嚴懲處。