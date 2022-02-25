烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）25日發表演說，指責歐洲盟友未採取足夠行動來阻止俄羅斯，讓戰車縱隊橫行街頭、戰機空襲等景象，在第二次世界大戰完結77年後於歐洲「再度上演」，強調若各國領袖迅速採取行動，仍有機會阻止俄羅斯入侵；他也邀請俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）針對兩國戰事進行談判。

「英國廣播公司」（BBC）報導，一身軍裝的澤倫斯基25日發表演說，稱戰車縱隊橫行街頭、戰機空襲等景象，與77年前第二次世界大戰中發生的情況非常相似，而這些景象雖然被認為不會再度發生，卻切切實實出現在2022年。

澤倫斯基指責歐洲盟友「未採取足夠行動」來阻止俄羅斯，稱他相信所有歐洲人都已看到目前發生在烏克蘭的事情，但不清楚盟友們做了什麼，「如果在幫助烏克蘭時動作如此緩慢，你們該如何保護自己？」呼籲歐洲民眾群起抗議，迫使各國政府採取更果斷的行動，強調目前還「為時不晚」，仍有機會阻止俄羅斯的侵略。

烏克蘭士兵於基輔市中心就位，準備抵禦來襲的俄軍。（圖／美聯社）

烏克蘭媒體「Ukrinform」指出，澤倫斯基強調，俄羅斯對烏克蘭的入侵，也是「對整個歐洲的威脅」，並列出一連串可行的制裁措施，包括取消俄羅斯人的簽證、將俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）、將該國完全孤立、召回大使、石油禁運等。

另外，澤倫斯基也呼籲普丁一起坐上談判桌，「阻止人們死去」。不過「路透社」先前報導，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）25日在記者會上表示，該國隨時準備進行談判，但前提是烏克蘭軍隊「放下武器」。