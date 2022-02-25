前海軍新江軍艦艦長呂禮詩。（截取自中時新聞網直播畫面）

對於國防部24日通告三軍各部隊，即日起正、副主官不得同時離營一事，前海軍新江軍艦艦長呂禮詩出，國防部如果真的要展現決心，要講一件事，「全部暫停休假，主官管不得離開駐地」；他也強調，為何不恢復「徵兵制」？四個月的軍事訓練疫，拉上戰場，是什麼狀況？是戰力還是砲灰？要仔細想一想。

國防部24日中午通告三軍各部隊，即日起三軍各部隊的正、副主官不得同時離營；而戰備部隊提高警覺，保持應變制變的準備，主官必須親自指導部隊強化戰備整備的作為。

呂禮詩指出，國防部如果真的要展現決心，只要講一件事，「全部暫停休假，主官管不得離開駐地」，也就是部署在台北的，就不可以離開台北；部署在台中的，就不可以離開台中。

至於要救烏克蘭，呂禮詩今（25）日在《新聞大白話》說，只要做一件事，「加入北約」，問題全部解決，可以啟動集體自衛權；但現在事情發生後，大家鳥獸散。

另外，他質疑，現在還要花時間練刺槍術？問題是敵人為何要讓你近距離刺槍？烏克蘭有刺槍的畫面嗎？他建議與核心能力無關的，國軍一率不要做，就做整軍備戰就好。

他也提到，現在喊全民動員，說得很輕鬆，以前用57步槍、65K2步槍，現在是T91步槍，真的會用嗎？標槍飛彈架起來每個人都可以用？不要想得太輕鬆，這些都是專業。

呂禮詩強調，為何不恢復「徵兵制」？四個月的軍事訓練疫，拉上戰場，是什麼狀況？是戰力還是砲灰？要仔細想一想。他批評政治人物在選票上太多算計，但是對於國家未來有想清楚嗎？而且現在哪有戰到最後一兵一卒？就是「首戰即決戰」，烏克蘭又示範一次。