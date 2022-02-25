為推廣集郵並宣傳郵票之美，中華郵政公司自111年3月1日至3月31日舉辦「111年郵票選美活動」，邀請民眾票選110年所發行最美郵票1枚（或小全張1張），即可參加抽獎，歡迎踴躍投票。

此次票選內容涵蓋環保科技、休閒節慶、花卉植物、生肖動物、文學書畫及建築名勝等主題，共計66個票選標的。民眾可於活動期間內，透過「111年郵票選美」活動網站、「中華郵政 郵你真好」FB粉絲專頁，或中華郵政LINE官方帳號投票等多元方式參加活動，亦可於明信片上書寫欲票選之郵票編號及投票者資料，郵寄至「100900臺北北門郵局第100號信箱（111年郵票選美活動小組收）」。

活動獎項包括Melitta德國全自動義式拿鐵咖啡機、Acer Swift 5 14吋窄邊框觸控筆電、LG WIFI濕拖清潔機器人、Apple iPad Mini 6 256G、Dyson Supersonic吹風機、飛利浦智慧萬用電子鍋、瑞虎銀鑄錠珍藏版及精裝本郵票冊等精美好禮，活動詳情請洽各地郵局營業窗口或至「111年郵票選美」網站瀏覽。