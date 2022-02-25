施羅德投資指出，對於烏克蘭發生的事情既震驚又難過。一方面對市場帶來影響，但也同時是人類危機，可能會為數百萬人帶來可怕的後果。

在這樣的時刻，特別在評估市場影響時、需要保持冷靜。過去的危機告訴我們，市場最討厭的就是不確定性，而市場最糟糕的階段、就是不確定性到達高峰時。

施羅德投資集團投資長暨全球多元資產投資主管Johanna Kyrklund指出，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，代表著離不確定性又更接近一步，進入真正的壞消息領域。這對投資人來說反而容易掌握行情，即使後果是負面的。

不確定性的主要來源之一，是烏克蘭與西方強權將作何反應。目前假設是會有更嚴厲的制裁，還有是西方強權是否會進行軍事干預。因此，目前可能還不是不確定性的高峰，在現在這個階段，建議先不要預測市場底部。

施羅德投資一直對每一檔股票、每一個債券標的逐一評估，並會在機會浮現時靈活以對。就區域而言，有些投資人將其視為新興市場問題，但範圍遠不止於此。尤其是歐洲，可能是最受事件影響的區域。

除了地緣政治風險對風險溢酬的影響之外，對經濟帶來多少影響會取決於能源價格。有鑒於歐洲對俄羅斯能源的依賴，預期這會給歐洲帶來一定的挑戰，且使得歐洲央行的貨幣政策更顯得複雜。