配合中央流行疫情指揮中心宣布邊境檢疫鬆綁，自今年3月7日起（以航班表定抵臺時間為準），開放外國專業人士入境，且入境檢疫天數與移工相同，均縮短為10天，入境後至自主健康管理結束前，應進行2次PCR檢測及5次快篩，以兼顧防疫安全及社會經濟活動。勞動部說明，現行移工係採專案方式引進，原入境後須於防疫旅館居家檢疫或集中檢疫14日，並於同一地點銜接自主健康管理7日。指揮中心鑒於國內疫情日趨穩定，及因應世界各國鬆綁管制措施趨勢，宣布自111年3月7日起，移工入境縮短為檢疫10天，檢疫完成後仍於同一地點銜接自主健康管理7天，合計17天；入境時及第10天檢疫完成前各進行一次PCR檢測，並於入境第3天、第5天、第7天、第13天、第16（或17）天各執行一次家用快篩，快篩結果至勞動部入出國移工機場關懷服務網填報。

另外，雇主聘僱之外國專業人士、僑外資事業主管、補習班外籍教師、外籍運動員、教練及演藝人員，同步自今年3月7日開放入境，外國人入境前，應依外交部規定，先至我國駐外館處申請特別入境許可，入境後相關檢疫規定均比照商務人士辦理。 勞動部補充，雇主於移工入境前，應先至本部入出國移工機場關懷服務網為移工登錄。雇主如已經登錄於3月7日以後安排移工入境，無須重新登錄，檢疫天數直接適用新規定；雇主如已登錄於3月6日前入境，倘有延後至3月7日以後入境之規劃，可自行至網站變更日期。 雇主如有引進移工相關疑義，可電洽本部入出國移工機場關懷服務站。另外，移工除縮短入境檢疫天數外，均應依現行規範落實其餘防疫措施，雇主仍應依「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」規定，善盡雇主管理責任。