日本去年人口自然減少逾60萬人 創最大降幅 20:312022/02/25 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據日本厚生勞動省的人口統計顯示，2021年日本人口自然減少高達609392人，創最大降幅。 2021年的出生人數為842897人，較前年減少29786人，連續六年創新低。而在同時，死亡人數達到戰後最多的1452289人，年增67745人。 結婚登記數為514242對，年減23341對，為戰後最少。因為結婚的人少了，離婚也減少。離婚登記數為187854對，比前年減少8787對。 俄烏24小時惡戰後 謝金河警告3地區爆大變數 冬天連月不開！ 北部測站日照時數70年來同期最少 #最大降幅 #戰後 #數為 #人口 #日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－美道瓊期 持續震盪整理 04:102022/02/25 證券．權證 美元指數衝高 盧布貶至新低 04:102022/02/25 財經要聞 順應時勢遠距成常態 台師大推數位碩士在職專班全球招生 14:132022/02/25 生活 基輔市長「拳力」迎敵 三屆世界重量級拳王願為國奮戰 12:312022/02/25 體育 台南首家OUTLET商場開幕 賴清德讚與日本關係緊密 13:162022/02/25 生活 工研院台積電入列百大創新機構 04:102022/02/25 產業．科技 台積熊本廠徵才 薪情超好 大學畢業新鮮人月薪28萬日圓 04:102022/02/25 產業．科技 HANLIX吸得住 得雲國際強力吸盤 獲多國專利 04:102022/02/25 產業．科技 烏克蘭禁止數位現金轉帳 加密貨幣變熱門 12:592022/02/25 財經 台英數位醫療線上交流 熱絡 04:102022/02/25 產業．科技 恐為未來董事改選投下變數 光洋科獨董解任訴訟 受市場關注 04:102022/02/25 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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