據日本厚生勞動省的人口統計顯示，2021年日本人口自然減少高達609392人，創最大降幅。

2021年的出生人數為842897人，較前年減少29786人，連續六年創新低。而在同時，死亡人數達到戰後最多的1452289人，年增67745人。

結婚登記數為514242對，年減23341對，為戰後最少。因為結婚的人少了，離婚也減少。離婚登記數為187854對，比前年減少8787對。