人妻因為一條褲子和婆婆產生婆媳問題，她在臉書投稿表示幫老公挑件合身的褲子，就被婆婆斥責「買這麼小件要死」，泡牛奶的時機不對也被罵「孩子會餓死」，然而她的婆婆卻否認罵過她，讓婆婆和她之間有疙瘩；網友則認為原PO「玻璃心」、「心靈有待加強」。

一名人妻在臉書粉專「靠北婆婆2.0」投稿，她表示除夕前一天老公開車載著婆婆與她去逛大賣場，她幫老公挑了一條合身的29腰褲子，老公很滿意地去結帳，豈料，婆婆聽聞卻怒斥她挑的褲子尺寸太小，真的很笨，讓她覺得一番好意卻被誤會，十分傻眼。

原PO續說，婆婆隔日又因不明原因，突然很兇地要她去泡牛奶餵孩子，不然孩子會餓死；而她連續兩日被責罵，便受不了回房間後大哭特哭，也向老公訴說委屈，沒想到老公居中協調時，婆婆卻打死不認有責備她，導致她事後看見婆婆都覺得心有疙瘩。

貼文一出，網友紛紛安慰原PO表示「我婆婆也是這樣的人就裝聾作啞」、「這就是婆婆厲害的地方」、「明顯是在忌妒」、「以後學聰明一點嗆回去」、「儘量不要跟婆婆講話 多說多錯」、「她對你不客氣你也不用客氣」、「我婆婆也罵過我...是...「爛泥巴」...」。

另有網友表示原PO心靈要強壯一點「頭一回看到惡婆婆真面目，玻璃心毫無意義」、「看來小心靈有待加強，接下來還有更多等著妳」；也有網友要原PO不要預設立場，要錄音才算數。

人妻好心幫老公買合身的褲子，竟遭婆婆斥責；網友則反酸她玻璃心。（翻攝自臉書靠北婆婆2.0）

人妻好心幫老公買合身的褲子，竟遭婆婆斥責；網友則反酸她玻璃心。（翻攝自臉書靠北婆婆2.0）