2021年本國銀行中小企業放款餘額出爐，第一銀行去年在全國中小企業放款市占比將近10％，再度位居榜首，是全國唯一連續12年榮獲「市占率第一」的銀行，再創金融業最佳紀錄。

中小企業是臺灣經濟發展及創造就業的重要基磐，第一銀行對於中小企業融資與輔導向來不遺餘力，並以服務中小企業為宗旨，能蟬聯12年市占冠軍寶座的榮耀，顯見業界的信賴與肯定。第一銀行團隊秉持「就在你左右」的經營理念，為當地經濟發展貢獻心力，落實在地化關懷企業，協助國內企業成長茁壯，讓中小企業得以穩固經營基礎提升競爭力，是中小企業發展茁壯的金融後盾。

第一銀行極重視中小企業的發展，並長期致力於ESG（環境、社會、公司治理）永續發展，將ESG與核心業務結合，推出「永續發展連結貸款」、綠色企業融資等金融產品，落實「責任金融」與提供「永續金融商品與服務」，充分發揮銀行金融中介角色的影響力，攜手企業共同邁向永續經營。

第一銀行也積極推動數位轉型，為提高金融服務的可及性及便利性，透過金融科技創新發展，建置「微企e時貸」線上申貸專屬網站，提供企業24小時不間斷的融資服務，大幅提高申貸便利性。

為掌握全球經濟脈動，拓展海外布局，協助企業海外投資，擴展國際版圖，2022年2月，第一銀行海外據點達到41處的里程碑，續居公股銀行之冠。第一銀行長期協助提供臺商核心企業與境外關係企業加值型跨境金融服務，支援企業架構全球事業版圖，提升企業國際金融市場的競爭力。

2021年第一銀行在各項經營成果獲得金管會「辦理中小企業放款優等銀行」、哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」、TCSA台灣永續獎等各大獎項肯定，創造臺灣金融業佳績。

展望未來，第一銀行將持續支持企業創新及升級轉型，並配合政府扶持中小企業健全發展政策，落實普惠金融，提供更多元、更周全的金融服務，為客戶創造更高的價值、提升企業競爭力，期許成為企業首選最信賴的銀行。