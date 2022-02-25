新的一年開始，恐龍園區推出全新的拍照亮點。（新北市高灘地工程管理處提供）

新的一年開始，恐龍園區推出全新的拍照亮點。（新北市高灘地工程管理處提供）

新的一年開始，恐龍園區推出全新的拍照亮點。（新北市高灘地工程管理處提供）

位在新北市中和的「恐龍園區」自103年開始即由新北市政府高灘地工程管理處於此處陸續打造生動的3D侏儸紀立體彩繪牆及Q版恐龍公仔，億年前高大的腕龍、兇猛的劍龍與角龍沿著新店溪河畔出沒，新的一年開始，恐龍園區推出全新的拍照亮點–新石器時代第一台「摩登原始石頭車」，穿越時空進入恐龍園區。

新北市高灘地工程管理處表示，草地上有著Q版恐龍蛋和俏皮可愛的粉紅小暴龍，惹人憐愛的萌樣絲毫沒殺傷力，滿足小朋友的探險感，橋墩下栩栩如生的火山熔岩景觀、湛藍天空、山洞叢林等，各種風格的恐龍生態彩繪牆，短短幾步的路程卻充滿著超現實活潑的氣息和驚喜，絕對是親子遊玩的最佳地點。

奔跑在侏儸紀世界的雨林中，超逼真的三角龍和劍龍不停地追趕著，讓我們帶著藏寶箱跳上摩登原始石頭車，生動又真實的場景，讓民眾能發揮想像力創意玩拍，乘著摩登原始石頭車一起進入狂想有趣的恐龍世界探險。

新北市高灘地工程管理處表示，恐龍園區就位在中和區華中橋下方，尋新店溪左岸自行車道往華中橋方向前行即可抵達，在此也呼籲大家發揮公德心，戶外公共藝術裝置需要各位一起守護，與恐龍拍照還請溫柔觸摸、不要攀爬，共同維護河濱藝術園區的美好景致。

【交通資訊】

1. 自行開車：以「華中橋」作為導航點，將車輛停放市區側，由中原陸橋進入河濱公園內後即可到達「中和恐龍園區」。

2. 自行車：沿新店溪左岸自行車道往華中橋方向前行(新店溪左岸自行車道3.8km處)，即可到達「中和恐龍園區」。