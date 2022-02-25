新北市淡水警分局舉辦「新進人員執勤安全訓練」講習，藉以提升專業知能及應勤技巧。（淡水警分局提供）

新北市淡水警分局舉辦「新進人員執勤安全訓練」講習，藉以提升專業知能及應勤技巧。（淡水警分局提供）

新北市警局淡水分局年初迎來18名踏入警界服務的新夥伴，為了讓他們儘快融入工作，隨時能面對各式各樣的挑戰，今（25日）分局於4樓禮堂辦理「新進人員執勤安全訓練」講習，藉以提升專業知能及應勤技巧，除了強化自身防護能力，也能保障市民安全，打造安居樂業的新北。

18名警界新血分發至今，已接受1個多月的派出所實務訓練，分局於今日上午安排「新進人員執勤安全訓練」講習，課程包含「特種勤務執勤安全重點」、「交通指揮手勢及控燈箱操作」、「人車盤查技巧與任務分工」以及「防護型噴霧器與警棍運用訓練」等基層員警實際執勤需要的技能，期許這些警界尖兵在工作領域中以最快的速度「做中學、學中做」，不僅維護自身安全，亦可順利制伏歹徒，保障市民生命財產安全。

目前服務於中正路派出所的警員李易萳表示，課堂上印象最深刻的是對於人車盤查時應注意的要點，尤其是「攔查人車手勢必須明確」，因此提醒自己實際執勤時要「膽大：用明確手勢攔查人車」及「心細：檢視人車是否有違法或違禁事證」，除了可以保護自身執勤安全，也能打擊不法。

另外在水碓派出所服務的警員黃子耘也表示，防護型噴霧器與警棍是一般執勤時最常使用的警械，課堂中除了講述使用時機，也臨場模擬演示，日後當自己在面對突發狀況時，更能臨危不亂，順利制伏歹徒。

分局長黃南山表示，警察在街頭第一線接觸民眾執法，隨時都暴露在具有風險的環境下，希望新進的同仁在執法的第一天就能具備「自身安全、人犯安全、案件安全」三安的正確觀念，因此特別規劃具體可行的訓練課程，讓同仁熟悉執法依據與程序及強化執勤技巧，做最好的準備，隨時面對警察工作瞬息萬變的挑戰。