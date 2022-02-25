俄烏開戰使國際間瀰漫了「第三次世界大戰」的煙硝味，俄軍炮口直朝烏克蘭展開一連串空襲，境內斷垣殘壁、血流成河景象令人怵目驚心。烏克蘭有一對情侶趕在戰爭爆發前跑去登記結婚，之後小倆口便決定一起上戰場保衛家園。兩人互許對方為「地表最親密的羈絆」，不管世界末日是否來臨，都要用婚姻證明兩人的愛。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿列娃(Yaryna Arieva)與老公夫辛(Sviatoslav Fursin)原本打算今年5月才要舉行婚禮，已經想好要將場地辦在一家能夠俯瞰聶伯河(Dnieper)的絕美餐廳裡。然而，昨日(24)俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下令發動「特別軍事行動」後，俄軍大舉侵略烏國，空襲警報四起。

「眼前情況相當艱難，我們將共同為國家征戰。」小倆口在混亂之際跑去基輔一家修道院速辦登記結婚，阿列娃說道:「結果會如何誰也不曉得，也許我們都會死，但想在一切發生之前在一起。」結為夫妻後，兩個人第一件事情就是要投身戰場，效力國家。

報導指出，阿列娃形容與老公是「地表最親密的羈絆」，樂觀之於也表示，俄軍一定會節節敗退，烏克蘭將回到從前安居樂業的生活，然後人民會永遠幸福下去。