台灣重回「電信三雄」了！遠傳電信、亞太電信今晚宣布合併，本案將以換股方式進行，遠傳將發行3.57億的新股，換股比例為1股亞太電換0.0934406遠傳普通股，等同遠傳以247.4億元合併亞太電信，本案合併基準日暫訂為今年9月30日。

遠傳電信2020年9月宣布，將以兩階段入股鴻海集團旗下亞太電信 ，第一階段以50億元增資亞太電，第二階段將發行新股與鴻海交換其 部分亞太電股權，交易完成後，遠傳與鴻海的亞太電持股相當，合計用戶數突破900萬，遠遠甩開台灣大哥大。

除股權合作，亞太電也將以94.73億元，分擔遠傳5G的3.5GHz頻段 共頻共網9分之2成本，雙方合約長達20年，這讓遠傳投資5G的成本大幅下降，聯軍正式成形。

眼看遠傳、亞太電愈走愈近，台灣大哥大搶在去年最後一個工作日，宣布以282億元合併台灣之星，合併後用戶數達977萬戶，除超車遠傳與亞太電信 的「泛遠傳聯盟」合計913萬戶，更進逼中華電信的1067萬戶，穩坐 「電信二哥」，大者恆大成形。

電信業者指出，這是電信開放民營後，三雄用戶數最接近的一次，均在千萬上下，中華電信獨大優勢已無，且在台灣大直接吃掉台灣之星後，遠傳與亞太電的共頻共網，也面臨要維持現況或直接合併的抉擇，如今真併了，大概也是意料中事。

電信業者認為，台灣大宣布合併台灣之星，「台台併」是促使遠傳必須合併亞太、提前整合雙方資源的觸媒，選擇從「同居」走向「結婚」也是必然之勢，否則以台灣大高度整合的能耐，遠傳恐怕只能服輸，而這也完成三分天下的最後拼圖。