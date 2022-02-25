陳柏霖（左）和桂輪鎂25日到國家戲劇院欣賞舞台劇《江／雲．之／間》的演出。（粘耿豪攝）

金馬影帝張震與金鐘視后蕭艾主演舞台劇《江／雲．之／間》，時隔近1年重返臺北國家戲劇院，在228連假限定加演，首場演出星光熠熠，吸引陳柏霖、桂綸鎂、邵雨薇、簡嫚書、黃鐙輝、黃大煒、劉亮佐父子、聶雲等前往朝聖。

邵雨薇表示，「聽身邊朋友的推薦，這部很好哭，我也要來哭一下」，加上跟張震有認識，去年本來要看，但時間都不行，這次一有空就立刻來支持，男友吳慷仁則因為有其他行程無法一同觀賞。而近日俄羅斯入侵烏克蘭，引發全球關注，吳慷仁忍不住在臉書上沉痛發聲喊「願世界和平」，邵雨薇今也說「看到烏克蘭人在毫無防備之下，正常生活受到攻擊，突然遭遇巨大的危險，真的很難過，希望和平」。

另外，陳柏霖和桂輪鎂也相約到場欣賞，得知《藍色大門》導演易智言也有來看， 2人非常開心，陳柏霖表示是收到張震的邀請，原本只是輕鬆來看表演，不知道有記者，忍不住笑喊「早知道這麼多人我就不戴帽子」，桂輪鎂則是去年自己買票看完後意猶未盡，所以這次收到張震跟陳柏霖的邀約，很開心來二刷，並稱之後也想挑戰舞台劇。

張翰也偕同愛妻林利霏來力挺弟弟張震，他說上次首演就有來看，覺得非常感動，上半場結束前還看到流淚，並大讚張震，「他在裡面詮釋得非常棒，表演讓我非常投入，尤其跑步追公車那場」，所以這次加演，便立刻報名說要看，也分享張震有說過很喜歡這個劇本，「準備的過程應該投入非常多心力，雖然排練時間沒有很長，但我覺得他準備的很充分，他應該滿緊張的，有跟他說我們會來加油」。

簡嫚書高中時期因國文老師的推薦看了《暗戀桃花源》，當時就非常喜歡，《江／雲．之／間》為《暗戀》部分的前面故事，光是想像就覺得非常有意思，並直呼真的太想看金馬影帝張震哥與金鐘視后蕭艾姐同台演出。愛好欣賞舞台戲劇的黃鐙輝雖沒看過《暗戀桃花源》，但是一看到這個演員陣容，馬上被張震吸引，可以說是慕名而來。

《江／雲．之／間》是導演賴聲川以原創《暗戀桃花源》為靈感所作的二次創作，不僅有金馬影帝張震與金鐘視后蕭艾主演，還有胡德夫天籟歌聲精彩演繹，令人驚豔的九宮格舞台更是一大看點，由次入圍美國東尼獎的Daniel Ostling設計記憶的大盒子呈現流動的時光，向原著《暗戀桃花源》的複式結構致敬，延伸賴氏特殊時空並置手法，以詩般的美學，沉醉於人生中各種不斷發生的錯過。今（25日）起連演三場至27日，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

張翰（左）與愛妻林利霏25日到國家戲劇院欣賞舞台劇《江／雲．之／間》的演出。（粘耿豪攝）