遠傳宣布合併亞太電信 20:512022/02/25 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠傳電信與亞太電信25日晚間正式宣布，遠傳電信吸收合併亞太電信，此合併經主管機關核准後，遠傳為存續公司，亞太為消滅公司，合併案為提升競爭力及發揮綜效，完成後有助於每股獲利，暫訂九月卅日正式合併，仍待NCC審議通過。 亞太電信攜手蝦皮 推動跨界OMO虛實融合 和鑫 電子貨架標籤產能拚倍增 #遠傳 #合併 #亞太電信 #遠傳電信 #卅日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠傳、亞太電今晚八點半宣布重大訊息 19:592022/02/25 財經 亞太攜手蝦皮 加入「店到店」物流生態圈 15:372022/02/24 財經 侯促汐東線先行 交通部：跟基捷合併發包 04:102022/02/24 生活新聞 電信三雄 衝刺智慧音箱商機 04:102022/02/25 產業．科技 遠傳推高鐵、國道通行費、停車費、共享機車騎乘優惠方案 13:382022/02/21 財經 富邦媒：近一個月家電買氣成長1倍 04:102022/02/22 產業．科技 寒流夾雨彈上班上課都塞爆 林智堅再籲「大新竹合併升格、蓋輕軌」 12:522022/02/23 政治 《電子零件》欣興將合併旭德 17：00重訊記者會說明 15:232022/02/22 財經 大銀今年營收看增兩位數 04:102022/02/25 證券．權證 《電子零件》欣興換股併旭德 股價不同調 10:512022/02/23 財經 遠傳併亞太？晚間8點半召開重大訊息 19:482022/02/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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