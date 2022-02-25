遠傳電信與亞太電信25日晚間正式宣布，遠傳電信吸收合併亞太電信，此合併經主管機關核准後，遠傳為存續公司，亞太為消滅公司，合併案為提升競爭力及發揮綜效，完成後有助於每股獲利，暫訂九月卅日正式合併，仍待NCC審議通過。