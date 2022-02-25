合作金庫積極拓展商圈導入台灣Pay支付，25日於饒河街夜市商圈舉辦快閃活動，向民眾宣傳「逛夜市來饒河 30％回饋好評加碼第二彈」優惠，由合庫銀行總經理林衍茂帶隊前往饒河街夜市，首先LED光鼓表演為此揭開序幕，林衍茂親自於美食店家示範使用台灣Pay掃碼支付，推廣使用行動支付之便利性，並於現場發送福袋提供美食兌換券，與在場民眾分享饒河街知名美食，也鼓勵大家以消費支持饒河街夜市店家。

合庫推出「逛夜市來饒河 30％回饋好評加碼第二彈」活動，自111年2月25日起至111年4月30日，只要至參與本活動之店家，使用合庫金融卡/帳戶綁定台灣Pay掃碼消費，單筆交易滿50元，即可享有30％回饋（非即時），單筆最高回饋200元，活動金額總回饋上限30萬元，活動詳情及額滿公告請詳見合庫官網。

合庫銀行表示，饒河街觀光夜市為台北在地歷史悠久的夜市商圈之一，不僅吸引相當多觀光客前來旅遊，也是許多在地民眾逛街消費、品嘗美食的熱點，連國際巨星休傑克曼也慕名前往大啖臺灣在地小吃。本次與饒河街夜市合作，希望可以透過優惠活動，刺激買氣、促進消費，藉此活絡庶民經濟。

為響應政府行動支付普及率於2025年提升至九成的政策，並使民眾於消費時能多加使用數位支付，以消費零接觸減少病毒傳播，合庫積極拓廣台灣Pay使用場域，除聯手京站百貨、摩曼頓、鬍鬚張、天仁茗茶及茶湯會等連鎖通路，更積極導入市場、商圈等各式店家，搭配舉辦多檔行銷活動，以有感回饋吸引台灣Pay用戶走入商家購物、享用美食，創造三贏局面。