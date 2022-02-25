台灣電信產業將邁入新紀元！遠傳電信25日晚上8:30分，宣布與亞太電信完成合併契約簽署。遠傳電信預計發行 3.57億新股，合併亞太電信。

雙方合併後，遠傳電信為存續公司。亞太與遠傳頻譜皆為相連，合併後頻寬加倍橫跨4G和5G，將以最大頻譜綜效，為遠傳電信在消費端與企客端提供更好的全網體驗與智能資通訊應用和服務，造福用戶和股東，並以最經濟之規模善用資源精實營運打造幸福企業，增進環境永續，共創多贏。

遠傳電信和亞太電信雙方各自召開董事會後完成合併契約簽署。遠傳董事長徐旭東表示，遠傳與亞太於2020年九月為推動5G網路及頻譜資源效益極大化簽署3.5G頻段之5G網路共頻共網，而在取得通傳會和公平會核准之後自2021年8月開始此營運模式，至今成效逐漸展現，同時嘉惠雙方5G用戶。

徐旭東強調，遠傳和亞太電決定合併乃著眼於更大的目標，以雙方絕配的頻譜資源，合併後的經濟規模，為用戶和更多的消費者和企業提供世界級的通訊服務，同時提升行動通訊基礎建設的建置成效，促進獲利成長；精實善用資源，節能減碳，更能增進環境永續。

遠傳指出，這項合併案完成後，遠傳將擁有業界最大連續700MHz頻段，並藉由現有無線基站立即可提升4G網路容量和5G室內穿透，可充分發揮700MHz連續頻寬優勢和低頻特性，大幅增加5G覆蓋率，強化大眾運輸工具、空曠地形、建築密集的深層室內等覆蓋能力，再搭配遠傳既有的1.8GHz、2.1GHz、3.5GHz、28GHz等低、中、高頻段頻譜資源，將提供遠傳及亞太用戶更好的全網體驗；而原來雙方於4G以僅約3.5G標金的20%標得之連續2600MHz TDD頻段可整合為40MHz 之5G頻譜，並以既有技術與設備和遠傳3.5G之 80MHz組成120MHz業界最大之5G頻寬提供消費者使用，亦可規劃專網專頻。

另外，亞太與遠傳合併後擁有業界最大之連續800MHz 28G頻譜，除可提供專網專頻之使用外，更具低軌衛星頻譜合作商機。

遠傳電信井琪總經理表示，遠傳身為數位轉型的標竿企業，除了領先業界佈建了世界第一的5G網路，並深耕「5G大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、資安、雲端等核心能力，提供企業客戶轉型升級和智能解決方案，帶動遠傳新經濟的強勁成長；而亞太電信不僅頻譜與遠傳速配，也長久耕耘企業客戶市場，以亞太的固網資源和累積的豐富資通訊整合經驗和智慧應用與鴻海科技集團的資源，串聯上下游生態鏈。這次遠傳和亞太合併之後，不論發展個人、家庭或企業用戶相關應用業務和進而投入創新應用服務的開發，如5G元宇宙的發展，都得以發揮最大的合併綜效而更上層樓。」

於用戶權益上，本案合併完成後用戶數共計920萬用戶，亞太客戶既有合約不變，雙方用戶都能在合併後享有更豐富的網路資源，用戶體驗皆可大幅提升；亞太用戶並將可以享有遠傳之friDay影音、friDay購物、「遠傳心生活」用戶獨享優惠、和連續十年奪冠的最佳消費服務；同時遠傳之網路基礎建設投資效益也能大幅提升，加上遠東集團涵蓋食衣住行育樂各個產業之綜效，遠傳將能為台灣消費者提供更多元且親民的通訊和數位服務。

這項合併案，對雙方用戶、股東及企業夥伴之權益，均能有積極正向的提升，對電信產業之健全發展也有助益。簽約完成後，雙方經營團隊將儘速研擬員工安置計劃；期盼能得到主管機關之支持，儘快獲得主管機關之核准，順利合併，加速台灣電信產業開啟新面貌，消費者終將是最大贏家。

台灣5G發展迅速，加速了企業的數位轉型，但基地台耗電也同時對環境造成威脅，因此遠傳電信利用大數據和AI選點優化5G網路，以最少的基地台數量在2021年九月即領先業界超越南韓奪下世界第一的殊榮，並創下台灣電信史上先例在2021年八月與亞太啟動共頻共網，讓台灣減少一套5G基站建置，降低能耗並讓更多消費者享受到5G。合併後，遠傳將以優異的節電技術以及能源管理系統，將雙方的頻譜和網路基礎建設效益最佳化，期望可以持續為台灣，為社會，為環境永續做出實質的貢獻。