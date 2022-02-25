俄羅斯向烏克蘭發動全面入侵，並使用飛彈攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基隨後宣布戒嚴。針對俄羅斯為何要打烏克蘭？孫文學校總校長張亞中表示，有情感方面的理由以及抵抗北約不斷的東擴等兩原因。他更感嘆，烏克蘭太天真，本以為可以當個棋手，如今卻連個棋子都不是，也是台灣面對問題時應該思考的。

張亞中25日在政論節目《新聞大白話》中表示，俄羅斯總統普丁出兵有兩個重要理由︰第一個理由是情感方面，俄羅斯及普丁都認為，烏克蘭整個疆域，是在二戰結束以後，波蘭、羅馬尼亞、匈牙利等部分土地劃給烏克蘭，克里米亞則是在1945年送給烏克蘭，包括烏東兩省也是在1922年給烏克蘭的。所以對俄羅斯來說，烏克蘭的土地都是當時它給的，但烏克蘭是怎麼對待俄羅斯人，比如俄文不能成為官方語言，所以在這種情況之下，就是舊恨，所以講「去納粹化」，就是烏克蘭不夠意思。

張亞中接著表示，第二個理由就是，北約不斷地東擴，已經到了俄羅斯的家門口，牽涉到俄羅斯的核心利益。在這種情況下，俄羅斯必須站出來抵抗。這就是俄羅斯為何要出兵的兩個重要原因。

張亞中指出，在北約和美國完全不願意介入之下，以俄羅斯、烏克蘭雙方的軍力，澤倫斯基完全沒有辦法。俄羅斯就是要把烏克蘭完全去軍事化，從此以後，烏克蘭不可能扮演歐洲或北約的任何角色，這是俄羅斯的上上策；基本上，建立一個魁儡政權或是一個親俄的政權，是俄羅斯的上限。其實當北約或美國已經表明不會去援助烏克蘭後，這場戰爭已經確定結束了。

張亞中點出，現在就看烏克蘭答應俄羅斯什麼條件，俄羅斯是把標準是設在上限或是下限？目前看起來，俄羅斯總統普丁下令將烏克蘭非軍事化，嚴格來講，烏克蘭的軍事力量再也沒有了，其實最後結果一定是束手就擒，因為國際力量完全不介入了，這是烏克蘭悲劇之所在。他也感嘆，烏克蘭太天真，本以為可以當個棋手，如今卻連個棋子都不是，這是很大的悲劇，也是台灣面對問題時應該思考的幾個大方向。