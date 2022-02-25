遠傳電信宣布合併亞太電信，預計9月30日完成合併，由於亞太電信過往有許多低資費用戶，最低甚至11元，未來能否升級使用遠傳網路，且延續過去的低資費，遠傳總經理井琪今天表示，既有用戶合約不變，權益都將確保，且亞太與遠傳頻譜皆為相連，合併後頻寬加倍橫跨4G和5G，將以最大頻譜綜效造福用戶和股東。

遠傳電信和亞太電信雙方今天各自召開董事會後完成合併契約簽署。遠傳指出，這項合併案完成後，遠傳將擁有業界最大連續700MHz頻段，並藉由現有無線基站立即可提升4G網路容量和5G室內穿透，可充分發揮 700MHz 連續頻寬優勢和低頻特性，大幅增加 5G 覆蓋率，強化大眾運輸工具、空曠地形、建築密集的深層室內等覆蓋能力，再搭配遠傳既有的 1.8GHz、2.1GHz、3.5GHz、28GHz 等低、中、高頻段頻譜資源，將提供遠傳及亞太用戶更好的全網體驗。

而原來雙方於4G以僅約3.5G標金的20％標得之連續2600MHz TDD頻段可整合為40MHz 之5G頻譜，並以既有技術與設備和遠傳3.5G之 80MHz組成120MHz業界最大之5G頻寬提供消費者使用，亦可規劃專網專頻；另外，亞太與遠傳合併後擁有業界最大之連續800MHz 28G 頻譜，除可提供專網專頻之使用外，更具低軌衛星頻譜合作商機。

井琪表示，遠傳身為數位轉型的標竿企業，除了領先業界佈建了世界第一的5G網路，並深耕「5G大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、資安、雲端等核心能力，提供企業客戶轉型升級和智能解決方案，帶動遠傳新經濟的強勁成長；而亞太電信不僅頻譜與遠傳速配，也長久耕耘企業客戶市場，以亞太的固網資源和累積的豐富資通訊整合經驗和智慧應用與鴻海科技集團的資源，串聯上下游生態鏈。這次遠傳和亞太合併之後，不論發展個人、家庭或企業用戶相關應用業務和進而投入創新應用服務的開發，如5G元宇宙的發展，都得以發揮最大的合併綜效而更上層樓。

於用戶權益上，本案合併完成後用戶數共計 920 萬用戶，亞太客戶既有合約不變，雙方用戶都能在合併後享有更豐富的網路資源，用戶體驗皆可大幅提升；亞太用戶並將可以享有遠傳之friDay影音、friDay購物、「遠傳心生活」用戶獨享優惠、和連續十年奪冠的最佳消費服務；同時遠傳之網路基礎建設投資效益也能大幅提升，加上遠東集團涵蓋食衣住行育樂各個產業之綜效，遠傳將能為台灣消費者提供更多元且親民的通訊和數位服務。