光復男籃在HBL賽事中表現亮眼，新竹市府把球員照片印在光復路8個公車亭及24座路燈旗上，為球隊應援。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

光復高中籃球隊繼去年奪下HBL季軍、創下桃竹苗地區最佳成績，今年則以預賽全勝狀況闖入八強，極有可能再創歷史，新竹市政府為了替光復高中應援，大手筆包下光復路公車亭與路燈旗，印上光復球員、隊徽及光復必勝等字樣，號召市民朋友共同為光復高中加油打氣，一起見證光復籃猿完成全國制霸的歷史時刻。

今年HBL高中籃球聯賽男子組準決賽最終戰，光復高中以85：71斬斷南山高中連勝，同時登上分組第一。主將陳將双攻下全場最高的29分，成為球隊贏球保證。光復高中挾帶超強實力，以預賽全勝狀況闖入八強，並拿到首次的八強第一，將於3月12、13日，在台北小巨蛋繼續衝擊冠軍金盃。

為了力挺光復高中衝刺HBL冠軍，市長林智堅25日宣布，市府在光復路8座大型公車亭、24座路燈旗上，印上光復球員、隊徽及新竹人挺光復、光復必勝字樣為球隊應援，邀市民拍照打卡標註「＃光復必勝」為球員加油。

教育處表示，路燈旗以光復球衣大紅色為底配隊徽籃猿的藍色，公車亭則有12名球員的大型海報與合照，象徵全猿主場。其中明星雙球員張俊生、陳將双照片設於光復中學站，全體球員合照則設於清華大學站。其餘公車站據點包括王威翔、王玨澔於工研院光復院區站，馮誠恩、吳可安於馬偕醫院站，鄭名斈、邱晨洋在金城新村口站，林恩宇、曾韋翔、沈宥均、謝銘駿在過溝站。

市長林智堅也與光復高中籃球隊總教練陳定杰、隊長張俊生及球員陳將双，開箱市府為光復男籃打造的應援公車亭，張俊生與陳將双更分別與公車亭上的個人大型海報合影。林智堅邀請大家一起到光復路沿途的公車亭打卡拍照，為光復男籃拿下HBL冠軍集氣。