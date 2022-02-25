清華與陽明交大合辦梅竹賽，歷經3年停辦，今年終於順利開賽。（邱立雅攝）

停辦3屆的梅竹賽終於在今年順利開打，開幕式上清華火力班與吉祥物熊貓一同進場。（邱立雅攝）

清華大學與陽明交大超過半世紀的傳統賽事梅竹賽，過去因疫情及比賽規則爭議，已停辦3年，在邁入第54屆的今年終於順利開賽，25日下午在清大田徑場舉辦梅竹賽開幕式，由清大校長賀陳弘與陽明交大校長林奇宏共同擊鑼，為3天的比賽揭開序幕。

今年的梅竹賽由清華大學主辦，計點的正式賽項目共有10項，包含桌球、網球、棒球、男排、女排、男籃、女籃、羽球、橋藝、棋藝（象棋），另外還有6場不計點的表演賽，包括足球、劍道、射箭、壘球、圍棋、女桌。其中羽球、棒球正式賽及足球、壘球表演賽，更徵召兩校學生擔任主播與球評，一同炒熱轉播氣氛。

「梅竹賽真正的傳奇不是勝負，而是友情。」賀陳弘致詞時表示，一名籌辦首屆梅竹賽的校友曾說，他從梅竹賽學到從教室所學不到的東西，就是在任何比賽中都要盡力而為，他希望兩校學生們用力拚戰、互相鼓勵，共同攀登人生高峰。

賀陳弘同時感謝兩校的梅竹籌備及工作學生，達成協議讓梅竹賽規則比照大專盃，減少爭議，在梅竹史上是一大功勞。

林奇宏則表示，梅竹賽是兩校同學與校友最寶貴的印記，這次排除萬難、摒除歧見，再次舉辦梅竹賽，將增添彼此美好的回憶。

壬寅梅竹籌備委員會總召謝宜澄表示，歷經風風雨雨，終於走到開幕，梅竹賽已有3屆未正式舉辦，在校生對梅竹賽都很陌生，只能從學長姐的口中聽到過往熱血沸騰的故事，期望今年的梅竹賽能為兩校留下美好的回憶。

清交兩校校地相鄰，師生來往交流密切，自1969年開辦的梅竹賽也成為兩校校友回顧校園生活時最難忘的記憶。當年由清華教授提議，以梅貽琦校長姓名中的梅代表清華，凌竹銘校長的竹代表交大，並擲銅板來決定賽事名稱為梅竹。