俄羅斯總統普丁24日（周四）宣布開戰烏克蘭，大軍朝首都基輔挺進，這場二戰以來在歐洲最大規模的軍事行動，震撼全球市場，隨著戰事進入第二天，瀰漫市場的恐慌情緒似有緩解跡象，原本嚇趴的股市紛紛轉強，油金則是漲勢稍歇，原物料也回檔。以下是《中時新聞網》整理的市場動態。

※亞股25日收盤：

日本日經指數勁揚2.0%，收在26476.50點

南韓Kospi指數跳升1.1%，收在2676.76點

香港恆生指數小跌0.6%，收在22767.18點

中國上證指數小漲0.6%，收在3451.41點

新加坡海峽時報指數小漲0.56%，收在3294.47點

※歐股25日午盤

倫敦富時100指數（FTSE 100）上漲2.4%，暫報7386.98點

巴黎CAC指數小漲1.9%，暫報6648.97點

法蘭克福DAX指數也漲1.8%，暫報14308.45點

※美股24日收盤

道瓊指數小漲0.28%，收在33223.83點

標普500指數上漲1.50%，收在4288.70點

那斯達克指數勁揚3.34%，收在13473.58點

※國際匯市

美元指數24日升抵97.94的20個月來新高，25日拉回到97.162

歐元兌美元匯價25日盤中報1歐元兌1.1189美元，高於前市的1.1204美元。

美元兌日圓匯價25日盤中報1美元兌115.25日圓，低於24日的115.48日圓

※國際油價

倫敦布蘭特原油期貨24日一度飆到105.79美元的7年新高，25日盤中報96.50美元

紐約西德州原油期貨24日一度觸及100.54美元，25日盤中報93.40美元。

※國際金價

紐約黃金近月期貨24日一度大漲3.4%至1976.5美元，25日拉回至每盎司1902美元。

※美國公債

指標10年期公債殖利率25日早盤下跌1.4個基點至1.958%。

30年期公債殖利率25日早盤下跌3.1個基點至2.262%。

※農產品

芝加哥商品交易所小麥期貨繼24日大漲6%，創13年來新高後，25日早盤下跌3.4%，每蒲式耳報9.03美元。

黃豆期貨25日早盤下跌2.39%，每蒲式耳報16.14美元。

玉米期貨25日早盤下跌3.22%，每蒲式耳報6.68美元