國家政策研究基金會於今日（25）舉辦第一場NFT系列論壇，主題為「台灣元宇宙的未來I —素還真與書畫家的相遇」，由張善政副董事長主持，朱立倫董事長與會致辭。論壇邀請霹靂國際多媒體股份有限公司魏裕國副總經理，以及蝶映藝術文化辜琪鈞創辦人進行專題演講，並由國民黨黨史館林家興主任、台灣區塊鏈大學聯盟彭少甫理事長、國政基金會產業暨新創研究中心簡榮宗召集人，分就NFT及元宇宙的文化、制度與法規等相關面向，進行專題討論，期能建立數位藝術交流的平台，讓台灣元宇宙的未來有更寬廣的發展空間。

朱立倫董事長在致辭時表示，在國民黨的新政綱中，早已納入「打造數位藝術新時代」項目，關注推動數位藝術作品資訊平台發展加密藝術市場，藉由區塊鏈技術為數位藝術建立作品身份證，以非同質化代幣為媒介，使之成為新型態的數位資產等議題。在元宇宙的新時代，無論公私領域，都面臨新機會與新挑戰。例如在上週，JP Morgan正式宣布成為華爾街第一家進入元宇宙的投資銀行，銀行界亦估計NFT總市場價值高達410億美元；但同時，大眾亦關心NFT是否將有泡沫化的風險。而國政基金會已長期關注NFT議題，並據此籌備系列論壇，首場從「數位藝術」議題著手，探討在元宇宙時代下，數位藝術的願景、風險與挑戰。接下來亦將持續關注元宇宙的其他議題，歡迎大家一同參與，在元宇宙時代下開創新機會與新未來。

張善政副董事長指出，元宇宙與NFT是當前熱門議題。今日所辦理的第一場論壇，聚焦於文創與藝術主題。在實體世界中，文創與藝術具有相當的價值，可透過實體世界的銷售，獲得應有回饋。但數位藝術若無區塊鏈與NFT，所面臨的卻是無限的複製。因此，如何讓數位藝術家也能獲得與實體世界裡同等的回饋？而實體世界的藝術品，又如何能透過網路，擴大銷售、擴展影響力？皆是需要關注的面向。期待透過NFT，讓藝術家能獲得實質回饋，也有更好的機會來發揮創意。張副董事長並預告，NFT系列論壇的第二場次，將在3月31日下午兩點舉辦，聚焦NFT的金融與產業議題，歡迎大眾報名參與。

魏裕國副總經理分享「霹靂創新學」的經驗，指出霹靂布袋戲能由文化產業躍升為多媒體產業的重要關鍵，是仰賴語文、影視、拍攝、音樂、表演、美術等六大著作權的能量。魏副總經理強調，NFT是由幣圈、粉絲、收藏家及投資客所支撐，且NFT被定義為「粉絲經濟」，因此，不管是商業體、政黨、公益團體等，都有參與NFT的需要。而能有效整合元宇宙核心技術者，如：AR/VR/MR(XR)智能硬體、5G與雲端計算等通訊技術、區塊鏈下的數字貨幣技術、自然語言處理與圖像辨識等人工智慧技術等，就有機會在元宇宙中勝出。

辜琪鈞創辦人從「數位科技發揚傳統書畫文化」的角度切入，並以自身創業經驗為例，指出NFT主要是以IP來營運，可朝三方面開展，包括：NFT文化資產IP授權保存，如台灣傳統廟宇文化虛實整合；「品牌企畫」，協助品牌繪圖發想；「傳統藝術」，專題書畫藝術創作。辜創辦人表示，想讓全世界看見華人藝術的美，因此致力透過NFT來實現。

林家興主任以「黨史活化NFT大公開」為題，指出國民黨黨史館將「蔣中正總裁指揮刀」打造為國民黨第一件NFT文物，並參加美國CES全球消費電子展，獲得熱烈迴響。林主任表示，透過NFT，除了可活化百年黨史及國史IP，推廣國民黨價值主張之外，伴隨著歷史文物收藏的價值，亦能促成世界華人社群的關注。未來亦將考慮將老黨員的自傳、照片等珍貴歷史文物NFT化，贈送給老黨員的後代，提升社會正向觀感，以及老黨員後代回娘家的意願。國民黨將會持續連結社會力，前進新議題。

彭少甫理事長以「NFT的本質與時代意義」為題，指出NFT具有四大時代意義：在「數位典藏」意義方面，我國有質量俱優的台灣文化、中華文化、亞洲文化標的，應思考在將有形、無形、水下文化資產數位化之後，還能多做些什麼？在「現代策展」意義方面，可加強民眾的文物近用性，並強化民國史觀、抗戰的話語權。在「大眾參與」意義方面，虛擬通貨可能是進入Web3.0及元宇宙最強而有力的媒介。在「範式轉移」意義方面，應思考NFT及其社群會是中心化、去中心化或者再中心化？NFT與DAO的連結，將會弱化或是強化既存的治理架構？既有的監理框架是否夠用？皆是值得關注的議題。

簡榮宗召集人則聚焦於「NFT背後的風險」議題，指出在「版權爭議」方面，由於區塊鏈的「驗證」技術多屬匿名性質，且多數僅確認使用者真的有上傳資料，並不代表內容是正確可信任的。此外，雖然NFT利用區塊鏈技術產生獨一無二的編號，但並無法確定該作品是否已被複製或造假。例如，NFT最大交易平台OpenSea曾表示，該平台推出的NFT，超過八成出現侵權、抄襲或濫發。而在「交易安全」方面，目前加密貨幣正走向資產正規化，台灣則關注反洗錢、反資恐等面向。簡召集人強調，政府更應思考如何「興利」，如何給予加密資產更多保護？未來，國政基金會亦將針對加密資產的保護，提出具體建言。